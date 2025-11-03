Rosja koncentruje siły, dwa kluczowe miasta. Odpuściła trzeci z kierunków

W skrócie Rosja skoncentrowała wojska na dwóch kluczowych miastach w obwodzie donieckim – Pokrowsku i Myrnohradzie.

Zarazem zmniejszyła się intensywność ataków w kierunku Konstantynówki.

Pokrowsk jest obecnie najintensywniej atakowanym obszarem, jednak Ukraińcy próbują poprawić swoją pozycję i zadają Rosjanom znaczące straty.

Analitycy ISW zauważają, że wojska rosyjskie nadal intensyfikują działania ofensywne w Pokrowsku i jego okolicach, mając na celu zdobycie tego kluczowego obecnie miasta. Zauważa się, że na tym odcinku frontu obie strony odniosły ostatnio pewne sukcesy taktyczne.

Materiały filmowe z soboty pokazały postępy sił rosyjskich na południowy wschód od Pokrowska. Inne nagranie, z niedzieli, ukazało atak sił ukraińskich na dwóch rosyjskich żołnierzy na północ od miasta, którzy, według ISW, prowadzili operację infiltracyjną. Nie wpłynęła ona jednak na kontrolę nad tym obszarem ani na przebieg linii frontu.

Jednocześnie rosyjscy blogerzy wojskowi twierdzą, że wojska posunęły się na północny wschód, do centralnej i południowej części Pokrowska, a także do północnej i południowo-wschodniej części Myrnohradu.

Rosjanie donoszą również, że ukraińskie siły zbrojne odzyskały terytorium na północ od Zatyszka.

Wojna w Ukrainie. Moskwa zmienia plan, analitycy ujawniają

ISW podkreśla, że wojska rosyjskie najprawdopodobniej obniżyły priorytet działań ofensywnych na kierunku taktycznym Konstantynówka-Drużkiwka.

"Ukraiński oficer działający na kierunku pokrowskim niedawno poinformował, że siły rosyjskie zmniejszyły intensywność ataków w kierunku Konstantynówki po nieudanym ataku zmechanizowanym 27 października, a rosyjski bloger wojskowy ocenił 1 listopada, że Rosja prawdopodobnie nada priorytet zdobyciu Pokrowska i Myrnohradu, zanim wznowi znaczące wysiłki mające na celu zdobycie Konstantynówki" - czytamy w analizie ISW.

Jeden z ukraińskich dowódców oświadczył, że rosyjskie jednostki szturmowe poszukują tras, które pozwoliłyby przedostać się na ukraińskie tyły, podczas gdy inne jednostki - załogi dronów, artylerii lub niższej klasy piechota - pracują nad "zniszczeniem ukraińskiego ruchu oporu".

Rosjanie mają ponadto wysyłać do ataków nieprzeszkolonych żołnierzy, aby odwrócić ogień ukraińskich dronów i artylerii. Następnie przeszkolona rosyjska piechota szturmowa próbuje zaangażować te ukraińskie jednostki w bezpośrednią walkę.

Wojna w Ukrainie. Pokrowsk najbardziej intensywnym obszarem walk

Aktualnie niemal cały Pokrowsk pozostaje tzw. szarą strefą, czyli obszarem, gdzie toczą się walki. Odcinek pokrowski jest obszarem najbardziej intensywnych walk na całej linii frontu. Dziennie dochodzi tam do 40-50 rosyjskich ataków (wobec 150-200 wszystkich odnotowywanych przez stronę ukraińską).

Sytuacja w Pokrowsku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy pozostaje trudna, jednak wojska ukraińskie zdołały poprawić pozycje taktyczne w kilku miejscach i zwiększają liczbę grup szturmowych - powiadomiło w sobotę dowództwo 7. Korpusu Szybkiego Reagowania Wojsk Szturmowo-Desantowych.

7. Korpus dodał, że ukraińscy żołnierze dążą do zablokowania, a następnie przecięcia logistyki przeciwnika.

"Trzymamy przeciwnika pod kontrolą ogniową, a liczba zlikwidowanych Rosjan w Pokrowsku stopniowo rośnie. W ciągu ostatniego tygodnia w mieście zabito 85 Rosjan. Łącznie w październiku w strefie odpowiedzialności 7. Korpusu Szybkiego Reagowania ukraińscy wojskowi zlikwidowali 1320 Rosjan, a kolejnych 646 zostało rannych" - poinformowano.

