Rosja koncentruje siły. Armia Ukrainy alarmuje, zagrożenie w dwóch miastach
Rosja gromadzi siły, rozmieszcza broń i wyrzutnie rakietowe w rejonie Czasiw Jaru - ostrzega w nowym komunikacie sztab ukraińskiej armii. Zajęcie miejscowości otworzyłoby drogę do kolejnych zdobyczy terytorialnych w Donbasie. Tymczasem nieustannie trwają walki o utrzymanie Pokrowska. Sytuacja jest alarmująca, a Ukraińcy mogą wkrótce wycofać się z miasta.
W skrócie
- Rosjanie koncentrują siły wokół Czasiw Jaru, zacieśniając ofensywę i wykorzystując różne rodzaje broni.
- Ukraińskie wojsko informuje o wysokich stratach po stronie rosyjskiej w ciągu ostatniego tygodnia oraz intensyfikacji rosyjskich działań infiltracyjnych w Pokrowsku.
- Obrońcy Pokrowska mają trudną sytuację ze względu na ciężkie warunki pogodowe i kłopoty logistyczne, mimo użycia dronów i systemów robotycznych.
Ukraińska armia podała w poniedziałek, że Rosja koncentruje siły w okolicach miasta Czasiw Jar. "Nasilają ofensywę w tym rejonie, starając się rozbudować siły i rozmieścić różnego rodzaju broń, w tym wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe" - czytamy.
Zdobycie położonego na wzgórzach Czasiw Jaru pozwoliłoby najeźdźcom uderzyć na zlokalizowane niżej Konstantynówkę i Kramatorsk. Wymienione miejscowości znajdują się w obwodzie donieckim.
Ofensywa Rosji w Donbasie. Trwają walki o Czasiw Jar i Pokrowsk
Rosja nieustannie posuwała się w stronę Czasiw Jaru po upadku Bachmutu w maju 2023 roku. W lipcu 2025 roku Kreml ogłosił, że wszedł do miasta i go zdobył. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom.
Ukraińska 24. Brygada Zmechanizowana informowała o rosyjskich stratach w okolicach Czasiw Jaru w ciągu ostatniego tygodnia. Zabito tam 62 żołnierzy, a kolejnych 24 raniono. Zniszczeniu uległo sześć pojazdów wroga i 13 anten komunikacyjnych.
Dodatkowo Rosja zintensyfikowała działania infiltracyjne w północnej części Pokrowska. Ruch ten polega na przenikaniu oddziałów w miejsca znajdujące się pod kontrolą Ukraińców.
Ukraina na straconej pozycji w Pokrowsku? Niepokojące dla Kijowa komunikaty
W rejonie Pokrowska działa ukraiński 7. Korpus Szybkiego Reagowania. Z komunikatu jednostki wynika, że Kijów próbuje powstrzymać ofensywę wroga, używając dronów i artylerii.
Położenie obrońców Pokrowska wydaje się zdecydowanie gorsze niż w Czasiw Jarze. "W zaciętej walce, która trwa od ponad roku, Ukraina próbuje utrzymać ostatnie tereny miasta przed wycofaniem się" - relacjonuje portal The Kyiv Independent.
Problemem dla obu stron walczących w rejonie Pokrowska jest trudna pogoda, doskwierające oddziałom siarczyste mrozy.
Po stronie Ukrainy szkopuł stanowią kwestie logistyczne. Zaopatrywanie wojska, w które zaangażowano ciężkie drony i naziemne systemy robotyczne, jest utrudnione. Pomimo to do żołnierzy dotarła ciepła odzież i urządzenia grzewcze.
