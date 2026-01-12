Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja koncentruje siły. Armia Ukrainy alarmuje, zagrożenie w dwóch miastach

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Rosja gromadzi siły, rozmieszcza broń i wyrzutnie rakietowe w rejonie Czasiw Jaru - ostrzega w nowym komunikacie sztab ukraińskiej armii. Zajęcie miejscowości otworzyłoby drogę do kolejnych zdobyczy terytorialnych w Donbasie. Tymczasem nieustannie trwają walki o utrzymanie Pokrowska. Sytuacja jest alarmująca, a Ukraińcy mogą wkrótce wycofać się z miasta.

Żołnierz oddający strzał z działa na zimowym polu, wokół widać pokrytą szronem roślinność, w tle nagły błysk wystrzału. W lewym górnym rogu umieszczona mapa pokazująca regiony Loehansk, Donetsk i Zaporizja zaznaczone na czerwono.
Wojna w Ukrainie. Rosja gromadzi siły w obwodzie donieckim. Zdj. ilustracyjneANP MAG/DMYTRO SMOLIENKOAFP

W skrócie

  • Rosjanie koncentrują siły wokół Czasiw Jaru, zacieśniając ofensywę i wykorzystując różne rodzaje broni.
  • Ukraińskie wojsko informuje o wysokich stratach po stronie rosyjskiej w ciągu ostatniego tygodnia oraz intensyfikacji rosyjskich działań infiltracyjnych w Pokrowsku.
  • Obrońcy Pokrowska mają trudną sytuację ze względu na ciężkie warunki pogodowe i kłopoty logistyczne, mimo użycia dronów i systemów robotycznych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraińska armia podała w poniedziałek, że Rosja koncentruje siły w okolicach miasta Czasiw Jar. "Nasilają ofensywę w tym rejonie, starając się rozbudować siły i rozmieścić różnego rodzaju broń, w tym wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe" - czytamy.

Zdobycie położonego na wzgórzach Czasiw Jaru pozwoliłoby najeźdźcom uderzyć na zlokalizowane niżej Konstantynówkę i Kramatorsk. Wymienione miejscowości znajdują się w obwodzie donieckim.

Ofensywa Rosji w Donbasie. Trwają walki o Czasiw Jar i Pokrowsk

Rosja nieustannie posuwała się w stronę Czasiw Jaru po upadku Bachmutu w maju 2023 roku. W lipcu 2025 roku Kreml ogłosił, że wszedł do miasta i go zdobył. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom.

Ukraińska 24. Brygada Zmechanizowana informowała o rosyjskich stratach w okolicach Czasiw Jaru w ciągu ostatniego tygodnia. Zabito tam 62 żołnierzy, a kolejnych 24 raniono. Zniszczeniu uległo sześć pojazdów wroga i 13 anten komunikacyjnych.

Zobacz również:

Łukaszenka podpisał nowy plan ochrony granic Białorusi
Świat

"Jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron". Zadziwiające słowa Łukaszenki

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Dodatkowo Rosja zintensyfikowała działania infiltracyjne w północnej części Pokrowska. Ruch ten polega na przenikaniu oddziałów w miejsca znajdujące się pod kontrolą Ukraińców.

    Ukraina na straconej pozycji w Pokrowsku? Niepokojące dla Kijowa komunikaty

    W rejonie Pokrowska działa ukraiński 7. Korpus Szybkiego Reagowania. Z komunikatu jednostki wynika, że Kijów próbuje powstrzymać ofensywę wroga, używając dronów i artylerii.

    Położenie obrońców Pokrowska wydaje się zdecydowanie gorsze niż w Czasiw Jarze. "W zaciętej walce, która trwa od ponad roku, Ukraina próbuje utrzymać ostatnie tereny miasta przed wycofaniem się" - relacjonuje portal The Kyiv Independent.

    Problemem dla obu stron walczących w rejonie Pokrowska jest trudna pogoda, doskwierające oddziałom siarczyste mrozy.

    Po stronie Ukrainy szkopuł stanowią kwestie logistyczne. Zaopatrywanie wojska, w które zaangażowano ciężkie drony i naziemne systemy robotyczne, jest utrudnione. Pomimo to do żołnierzy dotarła ciepła odzież i urządzenia grzewcze.

    Źródło: The Kyiv Independent

    Zobacz również:

    Grupa handlująca bronią rozbita przez ukraińskie służby
    Wojna w Ukrainie

    Przyłapani na gorącym uczynku. Handlowali bronią z frontu w Ukrainie

    Alicja Krause
    Alicja Krause
    Ziobro z azylem na Węgrzech. Tomczyk w ''Graffiti'': To jest naprawdę wyjątkowo demoralizującePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze