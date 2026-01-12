W skrócie Rosjanie koncentrują siły wokół Czasiw Jaru, zacieśniając ofensywę i wykorzystując różne rodzaje broni.

Ukraińskie wojsko informuje o wysokich stratach po stronie rosyjskiej w ciągu ostatniego tygodnia oraz intensyfikacji rosyjskich działań infiltracyjnych w Pokrowsku.

Obrońcy Pokrowska mają trudną sytuację ze względu na ciężkie warunki pogodowe i kłopoty logistyczne, mimo użycia dronów i systemów robotycznych.

Ukraińska armia podała w poniedziałek, że Rosja koncentruje siły w okolicach miasta Czasiw Jar. "Nasilają ofensywę w tym rejonie, starając się rozbudować siły i rozmieścić różnego rodzaju broń, w tym wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe" - czytamy.

Zdobycie położonego na wzgórzach Czasiw Jaru pozwoliłoby najeźdźcom uderzyć na zlokalizowane niżej Konstantynówkę i Kramatorsk. Wymienione miejscowości znajdują się w obwodzie donieckim.

Ofensywa Rosji w Donbasie. Trwają walki o Czasiw Jar i Pokrowsk

Rosja nieustannie posuwała się w stronę Czasiw Jaru po upadku Bachmutu w maju 2023 roku. W lipcu 2025 roku Kreml ogłosił, że wszedł do miasta i go zdobył. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom.

Ukraińska 24. Brygada Zmechanizowana informowała o rosyjskich stratach w okolicach Czasiw Jaru w ciągu ostatniego tygodnia. Zabito tam 62 żołnierzy, a kolejnych 24 raniono. Zniszczeniu uległo sześć pojazdów wroga i 13 anten komunikacyjnych.

Dodatkowo Rosja zintensyfikowała działania infiltracyjne w północnej części Pokrowska. Ruch ten polega na przenikaniu oddziałów w miejsca znajdujące się pod kontrolą Ukraińców.

Ukraina na straconej pozycji w Pokrowsku? Niepokojące dla Kijowa komunikaty

W rejonie Pokrowska działa ukraiński 7. Korpus Szybkiego Reagowania. Z komunikatu jednostki wynika, że Kijów próbuje powstrzymać ofensywę wroga, używając dronów i artylerii.

Położenie obrońców Pokrowska wydaje się zdecydowanie gorsze niż w Czasiw Jarze. "W zaciętej walce, która trwa od ponad roku, Ukraina próbuje utrzymać ostatnie tereny miasta przed wycofaniem się" - relacjonuje portal The Kyiv Independent.

Problemem dla obu stron walczących w rejonie Pokrowska jest trudna pogoda, doskwierające oddziałom siarczyste mrozy.

Po stronie Ukrainy szkopuł stanowią kwestie logistyczne. Zaopatrywanie wojska, w które zaangażowano ciężkie drony i naziemne systemy robotyczne, jest utrudnione. Pomimo to do żołnierzy dotarła ciepła odzież i urządzenia grzewcze.

Źródło: The Kyiv Independent

