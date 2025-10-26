Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja koncentruje się na kluczowym mieście. Trwają zacięte walki

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Rosjanie zgromadzili w Pokrowsku około 200 żołnierzy - przekazało ukraińskie wojsko, dodając, że w regionie trwają walki. Sytuacja w mieście i jego rejonie pozostaje trudna, a siły ukraińskie starają się odeprzeć ataki wroga. Wołodymyr Zełenski dodał, że w Pokrowsku i okolicach obecne są najeźdźcze grupy dywersyjne.

Trudna sytuacja wojsk ukraińskich w Pokrowsku i regionie. Rosjanie gromadzą siły
Trudna sytuacja wojsk ukraińskich w Pokrowsku i regionie. Rosjanie gromadzą siłyAnadolu / Contributor / DeepState MapGetty Images

W skrócie

  • Rosjanie koncentrują wojska w rejonie Pokrowska, intensyfikując działania ofensywne.
  • Ukraińskie oddziały codziennie prowadzą kompleksowe operacje mające na celu ustabilizowanie sytuacji na froncie.
  • Prezydent Zełenski potwierdza obecność rosyjskich grup dywersyjnych w Pokrowsku i trudności logistyczne po stronie ukraińskiej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielnym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że sytuacja wojsk w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim nadal jest skomplikowana. Rosjanie intensyfikują działania ofensywne, jednak ukraińscy żołnierze próbują odpierać wrogie ataki.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie gromadzą siły w Pokrowsku, przerzucili kolejnych żołnierzy

W najnowszym opisie sytuacji na froncie czytamy, że żołnierze ukraińskich oddziałów, którzy wykonują zadania bojowe na przedmieściach Pokrowska i w jego rejonie, "codziennie podejmują kompleksowe działania w celu ustabilizowania sytuacji".

Rosjanie jednak niestrudzenie próbują przejąć pełną kontrolę nad miastem i przenikając małymi grupami piechoty zgromadzili w Pokrowsku około 200 żołnierzy. Jak czytamy, w regionie prowadzone są zaciekłe walki.

Zobacz również:

Rosyjska ofensywa na Pokrowsk. Trudna sytuacja Ukraińców
Wojna w Ukrainie

Roszady na froncie. Ukraina przerzuca siły w najbardziej zapalny region

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    "Próby wroga, aby posunąć się w głąb (miasta - red.) i umocnić się w zabudowie miejskiej, są powstrzymywane poprzez działania przeciwdywersyjne" - dodał ukraiński Sztab Generalny.

    Rosjanie chcą zdobyć Pokrowsk. Działają tam wrogie grupy dywersyjne

    Obecność rosyjskich wojsk w Pokrowsku potwierdził także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W niedzielnym nagraniu przekazał, że w mieście i jego okolicach obecne są wrogie grupy dywersyjne, a ponadto są trudności logistyczne.

    Jak dodał Zełenski w miejscowości Myrnohrad okupanci skoncentrowali znaczną liczbę swoich wojsk. - Powoduje to trudną sytuację w Pokrowsku i we wszystkich sąsiednich regionach - dodał ukraiński przywódca.

    Zełenski nadmienił też, że mimo zaciętych walk w regionie i na przedmieściach Pokrowska, "nadal trzeba niszczyć okupanta, trzeba nadal zadawać Rosjanom jak największe straty".

    Źródła: Ukraińska Prawda, Interia

    Zobacz również:

    Władimir Putin odwiedził wojskowych
    Wojna w Ukrainie

    Ponure doniesienia z frontu. Kluczowe miasto "otoczone" przez Rosjan

    Piotr Białczyk
    Piotr Białczyk
    "Śniadanie Rymanowskiego": Konwencja zjednoczeniowa KOPolsat News

    Najnowsze