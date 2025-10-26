W skrócie Rosjanie koncentrują wojska w rejonie Pokrowska, intensyfikując działania ofensywne.

Ukraińskie oddziały codziennie prowadzą kompleksowe operacje mające na celu ustabilizowanie sytuacji na froncie.

Prezydent Zełenski potwierdza obecność rosyjskich grup dywersyjnych w Pokrowsku i trudności logistyczne po stronie ukraińskiej.

W niedzielnym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że sytuacja wojsk w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim nadal jest skomplikowana. Rosjanie intensyfikują działania ofensywne, jednak ukraińscy żołnierze próbują odpierać wrogie ataki.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie gromadzą siły w Pokrowsku, przerzucili kolejnych żołnierzy

W najnowszym opisie sytuacji na froncie czytamy, że żołnierze ukraińskich oddziałów, którzy wykonują zadania bojowe na przedmieściach Pokrowska i w jego rejonie, "codziennie podejmują kompleksowe działania w celu ustabilizowania sytuacji".

Rosjanie jednak niestrudzenie próbują przejąć pełną kontrolę nad miastem i przenikając małymi grupami piechoty zgromadzili w Pokrowsku około 200 żołnierzy. Jak czytamy, w regionie prowadzone są zaciekłe walki.

"Próby wroga, aby posunąć się w głąb (miasta - red.) i umocnić się w zabudowie miejskiej, są powstrzymywane poprzez działania przeciwdywersyjne" - dodał ukraiński Sztab Generalny.

Rosjanie chcą zdobyć Pokrowsk. Działają tam wrogie grupy dywersyjne

Obecność rosyjskich wojsk w Pokrowsku potwierdził także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W niedzielnym nagraniu przekazał, że w mieście i jego okolicach obecne są wrogie grupy dywersyjne, a ponadto są trudności logistyczne.

Jak dodał Zełenski w miejscowości Myrnohrad okupanci skoncentrowali znaczną liczbę swoich wojsk. - Powoduje to trudną sytuację w Pokrowsku i we wszystkich sąsiednich regionach - dodał ukraiński przywódca.

Zełenski nadmienił też, że mimo zaciętych walk w regionie i na przedmieściach Pokrowska, "nadal trzeba niszczyć okupanta, trzeba nadal zadawać Rosjanom jak największe straty".

