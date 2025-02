W poniedziałek Izrael zagłosował przeciwko ukraińskiej rezolucji potępiającej Moskwę w trzecią rocznicę jej napaści. - Głosowaliśmy z Amerykanami, ale wciąż wierzę, że to Rosja jest agresorem (...) nasze stanowisko nie uległo zmianie, ale uznaliśmy, że należy dać szansę amerykańskiej inicjatywie , by próbować zakończyć tę wojnę i rozwiązać ją pokojowymi środkami - zaznaczył szef MSZ Izraela Gideon Saar w środowej rozmowie z portalem Politico.

W zgłoszonej przez Kijów rezolucji potępiono agresję Rosji , wezwano do jej natychmiastowego wycofania z terytorium Ukrainy i wyrażono wsparcie dla suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Dokument przegłosowano 93 głosami ; poparła go większość państw Europy, w tym Polska . Przeciwko głosowało 18 państw , m.in. Rosja , Korea Północna, Białoruś i Węgry, ale również USA i Izrael .

Jednoznaczne poparcie Trumpa dla wojny Izraela z Hamasem zmusiło Netanjahu do tego, by stał się jego zakładnikiem - napisał dziennik "Jerusalem Post". Izrael dołączył tym samym "do takich bastionów demokracji jak Korea Północna, Nikaragua czy Sudan", to smutne i wstydliwe - dodała gazeta.