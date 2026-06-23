Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja infiltruje kluczowe miasto. Walki o "bramę" do Donbasu

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Rosyjskie wojska miały wkroczyć do Konstantynówki - kluczowego ukraińskiego miasta określanego jako "brama" do Donbasu - i prowadzić działania w jego południowo-zachodniej części. Według doniesień "The Telegraph" sytuacja w mieście jest dynamiczna, a część obszarów znalazła się w tzw. "szarej strefie", czyli przestrzeni niekontrolowanej już w pełni przez żadną ze stron.

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ukraiński żołnierz
Ukraiński żołnierz w DonbasiePierre CromGetty Images

W skrócie

  • W Konstantynówce doszło do infiltracji przez rosyjskie wojska, przy czym niektóre obszary miasta są obecnie poza pełną kontrolą którejkolwiek ze stron i określane jako szara strefa.
  • Konstantynówka jest jednym z kluczowych punktów ukraińskiego pasa twierdz w Donbasie, a jej zdobycie mogłoby ułatwić Rosji podjęcie dalszych ofensyw, jednak sytuacja w mieście pozostaje według Kijowa pod kontrolą.
  • Eksperci oceniają sytuację w Konstantynówce jako równowagę, a ukraińskie źródła informują, że w 2026 roku odzyskują więcej terytorium, niż tracą, mimo trwających walk i rosyjskich działań w regionie.
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Ukraińscy żołnierze przyznają, że walki mają charakter bardzo rozproszony, a przeciwnik przenika na tyły ich pozycji. Jak relacjonował ukraiński operator drona cytowany przez BBC, "dostają się na tereny za naszymi plecami, a w warunkach miejskich niezwykle trudno ich stamtąd wypędzić.

Dodał również, że sytuacja w mieście stanowi "poważny kryzys".

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony działania w rejonie Konstantynówki miały zostać zintensyfikowane, a ukraińskie jednostki są stopniowo otaczane. Celem takich operacji ma być odcięcie szlaków zaopatrzeniowych oraz zamknięcie pierścienia wokół miasta.

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Rosyjska taktyka ma przypominać działania prowadzone wcześniej podczas walk o Pokrowsk w 2025 roku, gdzie nacisk położono na obejście pozycji i odcięcie logistyki. Jak podają źródła cytowane przez "The Telegraph", rosyjscy żołnierze mieli być widziani nawet na północnych obrzeżach miasta, mimo że nacierali głównie z południa.

Wojna w Ukrainie. Znaczenie Konstantynówki dla frontu w Donbasie

Konstantynówka jest jednym z kluczowych punktów tzw. ukraińskiego "pasa twierdz", czyli 30-kilometrowej linii obronnej w północnym obwodzie donieckim. Obejmuje ona także Słowiańsk, Kramatorsk i Drużkiwkę, czyli miasta uznawane za trzon obrony Ukrainy na wschodzie.

Jak wskazują analitycy, zdobycie Konstantynówki mogłoby otworzyć Rosji drogę do dalszych ofensyw w kierunku Kramatorska i Słowiańska. Instytut Studiów nad Wojną szacuje jednak, że przy obecnym tempie działań całkowite zajęcie obwodu donieckiego mogłoby potrwać co najmniej dwa lata.

Mimo doniesień o rosyjskich postępach, Kijów odrzuca tezę o okrążeniu miasta. Generał brygady Ołeksandr Bakulin, dowódca 19. Korpusu Armii Ukrainy, zapewnił, że "sytuacja pozostaje pod kontrolą", a "wróg nie odnosi sukcesów".

Jednocześnie przyznał, że w mieście operuje obecnie około 130 rosyjskich żołnierzy. Według ukraińskich danych w Konstantynówce wciąż przebywa około dwóch tysięcy cywilów, mimo że miejscowość jest odcięta od regularnych usług ratunkowych i humanitarnych.

Walki o Konstantynówkę. "Szara strefa" i ryzyko dalszej eskalacji

Ukraińscy wojskowi opisują Konstantynówkę jako obszar "szarej strefy", gdzie kontrola jest rozproszona i zmienna. W takich warunkach przeciwnik może łatwiej przenikać linie obrony i utrzymywać obecność wśród zabudowy miejskiej.

W ocenie części ekspertów obecna sytuacja wpisuje się w szerszy obraz stagnacji na froncie, gdzie żadna ze stron nie osiąga zdecydowanej przewagi. Jednocześnie Moskwa ma wykorzystywać presję militarną jako element negocjacyjny, domagając się kontroli nad całym Donbasem.

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Według informacji przywoływanych przez "The Telegraph", rosyjscy dowódcy mieli przekonywać Władimira Putina, że zdobycie Kramatorska i Słowiańska do końca roku jest możliwe. Taki scenariusz oznaczałby istotny krok w kierunku przejęcia całego Donbasu - jednego z głównych celów wojennych Rosji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzuca jednak możliwość oddania tzw. pasa twierdz, wskazując zarówno na ograniczenia konstytucyjne, jak i sytuację strategiczną oraz wolę społeczeństwa.

Ukraina więcej zyskuje niż traci? Sytuacja na froncie

Dr Shane O'Rourke z University of York ocenia, że Konstantynówka znajduje się obecnie w stanie "równowagi", choć podobne określenie często poprzedzało upadek innych miast w trakcie wojny.

Jak zauważył w rozmowie z "The Telegraph", nawet ewentualne zajęcie miasta nie oznaczałoby końca ukraińskiego systemu obronnego. - Jeśli upadnie, będzie to strata, ale nie sądzę, żeby to był koniec pasa twierdz - podkreślił ekspert, wskazując, że Rosja może próbować wykorzystać takie sukcesy do budowania narracji o zwycięstwie.

Infiltracja Konstantynówki ma miejsce w czasie, gdy działania na wielu odcinkach frontu pozostają relatywnie stabilne. Ukraińskie źródła twierdzą jednocześnie, że ich siły w 2026 roku odzyskują więcej terytorium, niż tracą.

Na sytuację wpływają także działania poza linią frontu. Po ukraińskim ataku dronów na jedną z największych rafinerii w Moskwie rosyjskie dowództwo miało przenieść część systemów obrony powietrznej z frontu do ochrony stolicy, co - według ukraińskich wojskowych - może mieć znaczenie dla równowagi sił w regionie.

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