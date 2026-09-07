W skrócie
- Analitycy ISW zauważają, że Władimir Putin formułuje żądania negocjacyjne wobec Ukrainy, opierając się na błędnych informacjach przekazywanych przez otoczenie.
- Putin przedstawia obraz konfliktu jako sukces Rosji, jednak raporty wskazują na wyolbrzymianie rosyjskich postępów na froncie.
- Kreml ponownie przesunął termin zajęcia obwodu donieckiego na koniec 2026 roku, jednak wojska rosyjskie nie osiągnęły założonych celów.
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Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przeanalizował oświadczenia Kremla po sobotnim spotkaniu Władimira Putina z członkami amerykańskiej delegacji - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Jurij Uszakow, doradca rosyjskiego przywódcy, powtórzył, że zakończenie wojny z Ukrainą wymaga rozwiązania "przyczyn źródłowych" konfliktu.
Chodzi o wskazane w 2024 roku żądania, aby Kijów oddał Moskwie kontrolę nad obwodami ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim. Rosja w dalszym ciągu domaga się także zmiany ukraińskiego rządu oraz demilitaryzacji Ukrainy, w tym definitywnego zagrodzenia jej drogi do NATO.
Wojna Rosji z Ukrainą. ISW: Putin ocenia sytuację przez pryzmat fałszywych raportów
Putin przedstawia dotychczasowy przebieg konfliktu jako sukces swojej armii. Jednocześnie naciska, aby te - jak podkreśla ISW - fałszywe relacje stały się podstawą negocjacji pokojowych.
"Uszakow twierdził 6 września, że Putin przedstawił Witkoffowi i Kushnerowi kompleksową ocenę rosyjskich 'znaczących postępów' na linii frontu - ale to przesadzone twierdzenie, które nie odpowiada rzeczywistości" - stwierdzają analitycy ISW w najnowszym raporcie.
Rosja. Putina ma okłamywać jego własne wojsko
Czy jednak przywódca Rosji świadomie wprowadza opinie publiczną w błąd? Według ISW Putin sam może być ofiarą kłamstw, i to jeszcze ze strony przedstawicieli rosyjskich sił zbrojnych.
"Rosyjscy dowódcy wojskowi wysokiego szczebla również regularnie przedstawiają wyolbrzymione rosyjskie postępy jako element systematycznych działań Rosji w ramach wojny kognitywnej" - zauważa ISW.
Wojna kognitywna (poznawcza), to operacje, które mają na celu zmianę sposobu, w jaki ludzie myślą o danej rzeczy. W tym wypadku chodzi o to, by wojska ukraińskie były postrzegane jako słabe i niezdolne do skutecznej obrony.
Kreml znów przesunął termin zajęcia obwodu donieckiego
Niedawno Kreml ponownie przesunął "ostateczny termin" na zajęcie wszystkich pozycji w obwodzie donieckim na koniec 2026 roku. Rosja jednak nie robi znaczących postępów. "Putin wyznaczył nie mniej niż 15 terminów na zajęcie obwodu donieckiego od lutego 2022 roku, a rosyjskie siły nie dotrzymały żadnego z nich" - podaje ISW.
Analitycy twierdzą, że przy obecnym tempie ofensywy siły rosyjskie nie zajmą obwodu donieckiego co najmniej do 2032 roku.
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Źródła: ISW, Unian