Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja idzie w zaparte. Analiza ISW: Putin sam jest okłamywany

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Władimir Putin dał do zrozumienia, że Rosja nie zgodzi się na jakiekolwiek ustępstwa w kontekście wojny z Ukrainą - oceniają analitycy ISW. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Kremla, rosyjski przywódca wysuwa swoje żądania negocjacyjne na podstawie sfałszowanych raportów. Eksperci zauważają, że wojsko systematycznie wprowadza Putina w błąd na temat sytuacji na froncie.

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Prezydent Rosji Władimir Putin w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole w eleganckim wnętrzu
Przywódca Rosji Władimir PutinGAVRIIL GRIGOROV / POOLAFP

W skrócie

  • Analitycy ISW zauważają, że Władimir Putin formułuje żądania negocjacyjne wobec Ukrainy, opierając się na błędnych informacjach przekazywanych przez otoczenie.
  • Putin przedstawia obraz konfliktu jako sukces Rosji, jednak raporty wskazują na wyolbrzymianie rosyjskich postępów na froncie.
  • Kreml ponownie przesunął termin zajęcia obwodu donieckiego na koniec 2026 roku, jednak wojska rosyjskie nie osiągnęły założonych celów.
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Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przeanalizował oświadczenia Kremla po sobotnim spotkaniu Władimira Putina z członkami amerykańskiej delegacji - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Jurij Uszakow, doradca rosyjskiego przywódcy, powtórzył, że zakończenie wojny z Ukrainą wymaga rozwiązania "przyczyn źródłowych" konfliktu.

Chodzi o wskazane w 2024 roku żądania, aby Kijów oddał Moskwie kontrolę nad obwodami ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim. Rosja w dalszym ciągu domaga się także zmiany ukraińskiego rządu oraz demilitaryzacji Ukrainy, w tym definitywnego zagrodzenia jej drogi do NATO.

Wojna Rosji z Ukrainą. ISW: Putin ocenia sytuację przez pryzmat fałszywych raportów

Putin przedstawia dotychczasowy przebieg konfliktu jako sukces swojej armii. Jednocześnie naciska, aby te - jak podkreśla ISW - fałszywe relacje stały się podstawą negocjacji pokojowych.

"Uszakow twierdził 6 września, że Putin przedstawił Witkoffowi i Kushnerowi kompleksową ocenę rosyjskich 'znaczących postępów' na linii frontu - ale to przesadzone twierdzenie, które nie odpowiada rzeczywistości" - stwierdzają analitycy ISW w najnowszym raporcie.

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Czy jednak przywódca Rosji świadomie wprowadza opinie publiczną w błąd? Według ISW Putin sam może być ofiarą kłamstw, i to jeszcze ze strony przedstawicieli rosyjskich sił zbrojnych.

"Rosyjscy dowódcy wojskowi wysokiego szczebla również regularnie przedstawiają wyolbrzymione rosyjskie postępy jako element systematycznych działań Rosji w ramach wojny kognitywnej" - zauważa ISW.

Wojna kognitywna (poznawcza), to operacje, które mają na celu zmianę sposobu, w jaki ludzie myślą o danej rzeczy. W tym wypadku chodzi o to, by wojska ukraińskie były postrzegane jako słabe i niezdolne do skutecznej obrony.

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Kreml znów przesunął termin zajęcia obwodu donieckiego

Niedawno Kreml ponownie przesunął "ostateczny termin" na zajęcie wszystkich pozycji w obwodzie donieckim na koniec 2026 roku. Rosja jednak nie robi znaczących postępów. "Putin wyznaczył nie mniej niż 15 terminów na zajęcie obwodu donieckiego od lutego 2022 roku, a rosyjskie siły nie dotrzymały żadnego z nich" - podaje ISW.

Analitycy twierdzą, że przy obecnym tempie ofensywy siły rosyjskie nie zajmą obwodu donieckiego co najmniej do 2032 roku.

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Źródła: ISW, Unian

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