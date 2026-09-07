W skrócie Analitycy ISW zauważają, że Władimir Putin formułuje żądania negocjacyjne wobec Ukrainy, opierając się na błędnych informacjach przekazywanych przez otoczenie.

Putin przedstawia obraz konfliktu jako sukces Rosji, jednak raporty wskazują na wyolbrzymianie rosyjskich postępów na froncie.

Kreml ponownie przesunął termin zajęcia obwodu donieckiego na koniec 2026 roku, jednak wojska rosyjskie nie osiągnęły założonych celów.

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Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przeanalizował oświadczenia Kremla po sobotnim spotkaniu Władimira Putina z członkami amerykańskiej delegacji - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Jurij Uszakow, doradca rosyjskiego przywódcy, powtórzył, że zakończenie wojny z Ukrainą wymaga rozwiązania "przyczyn źródłowych" konfliktu.

Chodzi o wskazane w 2024 roku żądania, aby Kijów oddał Moskwie kontrolę nad obwodami ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim. Rosja w dalszym ciągu domaga się także zmiany ukraińskiego rządu oraz demilitaryzacji Ukrainy, w tym definitywnego zagrodzenia jej drogi do NATO.

Wojna Rosji z Ukrainą. ISW: Putin ocenia sytuację przez pryzmat fałszywych raportów

Putin przedstawia dotychczasowy przebieg konfliktu jako sukces swojej armii. Jednocześnie naciska, aby te - jak podkreśla ISW - fałszywe relacje stały się podstawą negocjacji pokojowych.

"Uszakow twierdził 6 września, że Putin przedstawił Witkoffowi i Kushnerowi kompleksową ocenę rosyjskich 'znaczących postępów' na linii frontu - ale to przesadzone twierdzenie, które nie odpowiada rzeczywistości" - stwierdzają analitycy ISW w najnowszym raporcie.

Rosja. Putina ma okłamywać jego własne wojsko

Czy jednak przywódca Rosji świadomie wprowadza opinie publiczną w błąd? Według ISW Putin sam może być ofiarą kłamstw, i to jeszcze ze strony przedstawicieli rosyjskich sił zbrojnych.

"Rosyjscy dowódcy wojskowi wysokiego szczebla również regularnie przedstawiają wyolbrzymione rosyjskie postępy jako element systematycznych działań Rosji w ramach wojny kognitywnej" - zauważa ISW.

Wojna kognitywna (poznawcza), to operacje, które mają na celu zmianę sposobu, w jaki ludzie myślą o danej rzeczy. W tym wypadku chodzi o to, by wojska ukraińskie były postrzegane jako słabe i niezdolne do skutecznej obrony.

Kreml znów przesunął termin zajęcia obwodu donieckiego

Niedawno Kreml ponownie przesunął "ostateczny termin" na zajęcie wszystkich pozycji w obwodzie donieckim na koniec 2026 roku. Rosja jednak nie robi znaczących postępów. "Putin wyznaczył nie mniej niż 15 terminów na zajęcie obwodu donieckiego od lutego 2022 roku, a rosyjskie siły nie dotrzymały żadnego z nich" - podaje ISW.

Analitycy twierdzą, że przy obecnym tempie ofensywy siły rosyjskie nie zajmą obwodu donieckiego co najmniej do 2032 roku.

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Źródła: ISW, Unian



