"Dziś rozpoczęła się wymiana jeńców , która będzie kontynuowana w kilku etapach w najbliższych dniach" - przekazał w poniedziałek we wpisie na Telegramie ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski .

Spodziewany powrót swoich żołnierzy do kraju potwierdził także Kreml. Zgodnie z komunikatem ministerstwa obrony, na razie znajdują się oni na terenie Białorusi.

W sobotę wiele znaków wskazywało jeszcze na to, że wymiana jeńców może wisieć na włosku. Rosjanie oświadczyli bowiem, że Kijów zablokował kolejną wymianę, podczas gdy ten stwierdził, że to nieprawda.

- To, co dzieje się dziś, to kolejne spektakle wrogich służb specjalnych - mówił Andrij Jusow z wywiadu wojskowego Ukrainy, cytowany przez portal Europejska Prawda.