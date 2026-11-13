Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja i Ukraina się zgodziły. Europa dołączy do negocjacji pokojowych

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Rosja i Ukraina zgodziły się, by rozszerzyć negocjacje o europejskich partnerów - powiedział w czwartek zięć prezydenta USA Jared Kushner po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Dublinie. Przedstawiciele USA rozmawiali też z urzędnikami z Polski, Niemiec czy Francji. Wcześniej w Moskwie spotkali się z Władimirem Putinem.

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Jared Kushner, Wołodymyr Zełenski i Steve Witkoff podczas konferencji prasowej w Dublinie.
Jared Kushner, Wołodymyr Zełenski i Steve Witkoff podczas konferencji prasowej w IrlandiiPAUL FAITHAFP

W skrócie

  • Rosja i Ukraina zgodziły się na włączenie europejskich partnerów do kolejnej rundy negocjacji pokojowych, co pozwoli omówić powojenne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa.
  • Jared Kushner, wysłannik prezydenta USA, zapowiedział prace nad największą w czasie wojny wymianą jeńców, która ma potencjalnie połączyć z rodzinami tysiące ludzi.
  • Mimo pozytywnego nastawienia strony amerykańskiej do rozmów, Kreml potwierdził, że nie zrezygnował ze swoich żądań terytorialnych względem Ukrainy.
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"Obie strony zgodziły się teraz rozszerzyć kolejną rundę negocjacji o naszych europejskich partnerów. Pozwoli nam to zająć się szerszymi powojennymi ustaleniami w sprawie bezpieczeństwa Europy równolegle z kwestiami terytorialnymi między Ukrainą a Rosją" - napisał Kushner we wpisie na platformie X. Nie określił, kto będzie reprezentować Europę.

Wysłannik prezydenta Trumpa zaznaczył, że trwały pokój wymaga "wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, mechanizmów zapobiegania incydentom i wzajemnych zobowiązań do deeskalacji, które zmniejszą ryzyko przyszłego konfliktu".

Europa dołączy do negocjacji pokojowych

Kushner poinformował, że po spotkaniu z Zełenskim na lotnisku w Dublinie odbył konsultacje z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, Niemiec, Włoch, UE, Francji, Irlandii i Polski. Nie uściślił jaką formę miały konsultacje i kto reprezentował Polskę.

Zięć prezydenta zaznaczył, że "żadne szersze ustalenia dotyczące bezpieczeństwa europejskiego nie zostaną sfinalizowane bez uwzględnienia obaw Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa". Jak dodał, kwestie szerszego bezpieczeństwa europejskiego i wstrzymania walk będą omawiane równolegle i że poza uzgodnieniami humanitarnymi "nic nie zostanie sfinalizowane, dopóki nie zostanie osiągnięte kompleksowe porozumienie".

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Amerykański wysłannik poinformował też o pracach nad wymianą jeńców, która byłaby największą w czasie tej wojny i mogłaby "potencjalnie połączyć z rodzinami tysiące ludzi". Zapowiedział, że wkrótce zostaną ogłoszone ścieżki negocjacyjne, harmonogram i dalsze szczegóły.

Wołodymyr Zełenski: Ukraina broni interesów Europy

Zełenski po spotkaniu wymienił trzy rezultaty tygodnia rozmów. Pierwszy to według niego "rezultat humanitarny", czyli uwolnienie jeńców w ramach wymiany, która ma być największa od początku wojny. Drugi to aktywniejsze włączenie przedstawicieli Europy "aby mogli mieć równe miejsce przy stole negocjacyjnym". 

"Ukraina zawsze broni interesów całej Europy" - stwierdził. Trzeci rezultat to przygotowania do kolejnych wielostronnych spotkań. W wystąpieniu dla mediów wspomniał, że kolejna runda będzie mieć miejsce w przyszłym tygodniu.

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Spotkanie amerykańskich negocjatorów z Zełenskim w Dublinie zwieńczyło trzy dni negocjacji. Po dwóch dniach rozmów trójstronnych w Abu Zabi, Witkoff i Kushner spotkali się z Władimirem Putinem w Rosji, po czym polecieli bezpośrednio do Dublina na spotkanie z Zełenskim, który brał tam udział w spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Trójstronne negocjacje w Abu Zabi poprzedziły rozmowy z przedstawicielami Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, NATO i Komisji Europejskiej.

Negocjacje pokojowe. Rosja nie rezygnuje z żądań terytorialnych

Kushner i Witkoff przekonywali w Dublinie, że rozmowy były bardzo pozytywne i owocne. Putin i rosyjscy przedstawiciele sygnalizowali jednak, że nie zrezygnowali ze swoich żądań terytorialnych.

Po spotkaniu w Moskwie doradca Putina Jurij Uszakow poinformował, że rosyjski przywódca poparł amerykańską propozycję rozwiązania kwestii bezpieczeństwa Rosji i Ukrainy poprzez stworzenie systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Według niego, Kreml przedstawił już taką propozycję w 2021 r. Chodzi o ultimatum stawiane przez Moskwę przed pełnoskalową inwazją Ukrainy. Rosja żądała wtedy m.in. wycofania sił NATO z państw wschodniej flanki oraz wykluczenia możliwości członkostwa w NATO Ukrainy i innych państw postsowieckich.

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