Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja grzmi o "puszce Pandory". Ostrzega kraje NATO: Nie jest za późno

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się wyjaśnień od Waszyngtonu i Ankary w sprawie rzekomych planów dostaw broni do Kijowa. Rosja ostrzega, że potencjalne wsparcie militarne "mogłoby osłabić relacje Moskwy z Waszyngtonem i Ankarą". - Nie jest za późno, by rozważnie ocenić swoje plany" - stwierdziła rzeczniczka resortu Maria Zacharowa.

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Maria Zacharowa w białej bluzce siedzi przy stole z dwoma mikrofonami, na tle niebieskiej ściany z symbolem.
Maria ZacharowaSEFA KARACAN / ANADOLU AFP

W skrócie

  • Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do Stanów Zjednoczonych i Turcji o wyjaśnienia w związku z doniesieniami o planowanych dostawach broni do Ukrainy.
  • Według informacji przekazanych przez przedstawicielkę rosyjskiego MSZ, transfer śmiercionośnej broni obejmuje między innymi wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, pociski kasetowe oraz rakiety ATACMS.
  • W komunikacie podkreślono, że transfer uzbrojenia do Ukrainy ma być realizowany przy udziale firm z Turcji, Bułgarii i Stanów Zjednoczonych, a decyzja o reeksportcie wymagała notyfikacji do Kongresu USA.
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O wezwaniu przez Moskwę USA i Turcji do wyjaśnień poinformowała rosyjska państwowa agencja TASS, powołując się na komunikat rzeczniczki resortu spraw zagranicznych. Ta oświadczyła, że nie jest za późno, aby oba kraje "rozważnie oceniły swoje plany".

- Sądząc po dokumentach, opublikowanych niedawno przez Kongres USA, mówimy o imponującym arsenale, w tym broni ofensywnej - powiedziała przedstawicielka resortu.

- Mowa tu konkretnie o 12 wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych i ponad 2500 niekierowanych pociskach kasetowych, 47 000 pociskach kasetowych kal. 203 mm oraz 70 rakietach operacyjno-taktycznych ATACMS - wymieniła Zacharowa, cytowana przez propagandową agencję. Jej zdaniem "okoliczności i warunki transferu śmiercionośnej broni na tak dużą skalę pozostają niezwykle kontrowersyjne".

Wojna w Ukrainie. Rosja grzmi na wieść o dostawach broni dla Kijowa. "Wielowymiarowe szkody"

Zacharowa stwierdziła, że zaopatrzenie "junty" Wołodymyra Zełenskiego w nową broń "nie może mieć znaczącego wpływu na przebieg specjalnej operacji wojskowej zgodnie ze słusznym scenariuszem rosyjskim", jednak "wielowymiarowe szkody, wynikające z takich dostaw, są nieuniknione".

- Władze w Kijowie dążą nie tylko do spowodowania ofiar i zniszczeń, ale także do poważnego pogorszenia naszych stosunków dwustronnych z Waszyngtonem i Ankarą - oceniła Zacharowa w propagandowym komunikacie.

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Przedstawicielka rosyjskiego MSZ przekonuje, że "próby stosowania retoryki pokojowej przy jednoczesnym dostarczaniu broni ukraińskim nazistom nieuchronnie podważają wzajemne zaufanie, zwłaszcza w świetle wielokrotnych zapewnień przedstawicieli Turcji, że unika 'śmiercionośnych' dostaw do Kijowa".

- Nie jest jasne, kto zainicjował reeksport, jak i kiedy ładunek śmiercionośny ma zostać przekazany odbiorcom w Kijowie. Wreszcie, co dokładnie motywowało strony umowy, władze USA i Turcji, do otwarcia kolejnej puszki Pandory, przedłużając agonię reżimu Bandery i pochłaniając jeszcze więcej ofiar - skwitowała przedstawicielka Kremla.

Komunikat Zachorowej wpisuje się w szerszą propagandową narrację Rosji, ukazującej Ukrainę i jej władze jako kraj reżimowy, odpowiedzialny za pełnoskalową wojnę.

Broń dla Kijowa. Ukraina czeka na potężną dostawę

Przedstawicielka Kremla zabrała głos niedługo po doniesieniach portalu militarnego, wedle którego Ukraina zamówiła w Turcji potężny zestaw uzbrojenia, który planuje wykorzystać przeciwko Rosji.

Transfer broni na terytorium Ukrainy ma być realizowany przy udziale firm z Turcji, Bułgarii i Stanów Zjednoczonych, a zgoda na reeksport uzbrojenia produkcji amerykańskiej wymagała powiadomienia Kongresu USA.

Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zgłosił gotowość wydania zgody na transfer.

Źródło: TASS

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