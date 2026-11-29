W skrócie Nagranie z rosyjskiej wsi Bobrowka pokazuje konwój wojskowy z mobilną wyrzutnią międzykontynentalnych pocisków balistycznych RS-24 Jars.

Eksperci oceniają publikację nagrania jako próbę zastraszenia Zachodu groźbą użycia broni jądrowej po serii niepowodzeń Rosji na froncie.

Listopad był dla rosyjskiej armii miesiącem rekordowych strat przekraczających oraz serii ataków na rafinerie i infrastrukturę.

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Na nagraniu, o którym mowa, widać kolumnę wojskową. Według cytowanych przez Unian kanałów zajmujących się tematyką militarną, w jej składzie znalazły się m.in. mobilna wyrzutnia międzykontynentalnych pocisków balistycznych RS-24 Jars, a także wojskowe ciężarówki czy pojazdy wsparcia bojowego.

Według kanału Exilenova+ nagranie powstało we wsi Bobrowka niedaleko Barnaułu. To ponad 3000 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Niepokojące nagranie obiegło sieć. Moment publikacji nie był przypadkowy

"Nagrania z przemieszczania takich systemów nie trafiają do sieci przypadkowo, za wyjątkiem celowego rozpowszechniania w mediach społecznościowych" - twierdzi kanał "Krymski Wietier", publikując filmik.

"Rosja po raz kolejny grozi Zachodowi ewentualnym użyciem broni jądrowej" - piszą autorzy kanału. Międzykontynentalny pocisk balistyczny RS-24 Jars jest zdolny przenosić od trzech do sześciu niezależnych głowic atomowych.

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Zdaniem agencji Unian moment publikacji filmiku nie był przypadkowy. Stało się to po "serii upokarzających niepowodzeń" Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

"Katastrofalny" miesiąc dla Rosji. Tak minął listopad na froncie

Jak podano, listopad był jednym z "najbardziej katastrofalnych miesięcy" dla Rosjan. Miesięczne straty na froncie przekraczały 60 tysięcy, "co stanowi najwyższy wynik od początku wojny".

Jednocześnie przez cały rok Rosjanie "nie poczynili niemal żadnych postępów na froncie" - dodaje źródło, wskazując, że siły zbrojne Ukrainy w tym czasie nie próżnowały i przeprowadziły wiele skutecznych uderzeń.

W listopadzie ukraińskie drony sparaliżowały około połowę rosyjskich rafinerii. Doszło również do zniszczenia części Mostu Krymskiego, zatopiono korwetę u wybrzeży Libii, a także zniszczono cenne samoloty.

Źródło: Unian



