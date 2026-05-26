W skrócie UE potępiła rosyjskie wezwanie do opuszczenia Kijowa przez obcokrajowców i dyplomatów oraz zdecydowała o wezwaniu chargé d’affaires Rosji.

Chiny utrzymują spójne stanowisko, podkreślając potrzebę dialogu jako jedynej drogi do rozwiązania konfliktu oraz zachowują dyplomatyczną obecność na Ukrainie.

Rosyjskie MSZ zaapelowało o ewakuację cudzoziemców z Kijowa i zapowiedziało serię ataków na miasta, w tym na centra decyzyjne i zakłady produkujące drony.

"Rosyjskie wezwanie obcokrajowców i dyplomatów do opuszczenia Kijowa stanowi niedopuszczalną eskalację" - napisała w mediach społecznościowych rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Anitta Hipper, dodając, że w związku z sytuacją Unia zdecydowała o wezwaniu chargé d'affaires Rosji.

Jak wyjaśniła, Unia Europejska wzywa Rosję do zaprzestania ataków na ludność cywilną i "do podjęcia prawdziwych rozmów pokojowych, których punktem wyjścia powinno być pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni". Jak również przekazała, UE nie zamierza ewakuować dyplomatów z Kijowa.

UE i Chiny odpowiadają na groźby Rosji. "Wzywamy"

Do rosyjskiego wezwania do opuszczenia stolicy Ukrainy odniosło się także chińskie MSZ. Rzeczniczka resortu Mao Ning podkreśliła, iż "stanowisko Pekinu w sprawie kryzysu na Ukrainie jest spójne i jasne".

- Wierzymy, że dialog i negocjacje to jedyny realny sposób rozwiązania konfliktu. Wzywamy odpowiednie strony do współpracy w celu jak najszybszego zakończenia eskalacji i stworzenia warunków do wznowienia rozmów - powiedziała, nie określając jednak, czy Pekin zamierza przeprowadzić ewakuację.

Chiny utrzymują swoją obecność dyplomatyczną na Ukrainie przez cały okres pełnoskalowej inwazji Rosji, choć na początku wojny przeniosły swoją ambasadę do Lwowa.

Rosja wzywa do ewakuacji dyplomatów z Kijowa. Zapowiadają potężny atak

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wezwało cudzoziemców do opuszczenia Kijowa "tak szybko, jak to możliwe". Zagrożono przy tym, że przeprowadzona zostanie seria "systematycznych uderzeń" na ukraińską stolicę.

Mieszkańcy zostali dodatkowo wezwani do tego, aby nie zbliżać się do budynków administracyjnych i wojskowych. Jak sprecyzowano, ofiarą ataków mają paść "centra decyzyjne i stanowiska dowodzenia" oraz kijowskie zakłady zajmujące się produkcją dronów.

Źródła: AFP, Kyiv Post





