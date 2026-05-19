W propagandowym przekazie służby Kremla przekonują, że "reżim Zełenskiego", chcąc zademonstrować europejskim partnerom swój potencjał bojowy, "przygotowuje się do przeprowadzenia serii kolejnych ataków terrorystycznych na zaplecza Rosji".

"Według otrzymanych informacji Kijów nie zamierza ograniczać się do wykorzystania korytarzy powietrznych udostępnionych Siłom Zbrojnym Ukrainy przez państwa bałtyckie. Z tych krajów planowane jest również wystrzelenie dronów" - twierdzi Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej w komunikacie.

Według Kremla obiekt, z którego Ukraina ma zaatakować Rosję, mieści się na terenie Łotwy, a personel Sił Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy miał zostać już wysłany na Łotwę. "Stacjonuje w łotewskich bazach wojskowych: Adazi, Selija, Lielvarde, Dyneburgu i Dżekabpils" - donosi propagandowy przekaz.

W dalszej części komunikatu Moskwa straszy władze w Rydze konsekwencjami rzekomego wsparcia Ukrainy w przeprowadzeniu uderzeń na Rosję.

"Można tylko współczuć naiwności łotewskich przywódców. Nowoczesne narzędzia wywiadowcze pozwalają na wiarygodne ustalenie współrzędnych miejsca startu bezzałogowego statku powietrznego" - przekonuje Kreml, dając za przykład sprawę rzekomej próby ataku dronów na rezydencję Władimira Putina w grudniu ubiegłego roku.

"Warto jednak zauważyć, że współrzędne ośrodków decyzyjnych na terytorium Łotwy są dobrze znane, a członkostwo w NATO nie uchroni wspólników terrorystów przed sprawiedliwym odwetem" - skwitowano w oświadczeniu.

Wkrótce więcej informacji.

