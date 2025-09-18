W skrócie Generał Siergiej Storożenko, były ukraiński oficer, dowodzi rosyjską ofensywą pod Kupiańskiem.

Storożenko zdezerterował po aneksji Krymu, namawiając innych żołnierzy do przejścia na stronę Rosji.

Moskwa wyolbrzymia sukcesy ofensywy, podczas gdy niezależne źródła wskazują na o wiele skromniejsze postępy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

BBC informuje, że rosyjską ofensywą pod Kupiańskiem (obwód charkowski) dowodzi generał Siergiej Storożenko, były ukraiński oficer, który po ukraińskiej stronie dowodził 36. Brygadą Obrony Wybrzeża Ukrainy.

Historię generała przytoczył w mediach społecznościowych także powiązany ze służbami wywiadowczymi NATO i Głównym Zarządem Wywiadu kanał Cloooud. Jak przekazano, służąc w 36. Brygadzie Obrony Wybrzeża Siergiej Storożenko awansował od dowódcy kompanii do dowódcy batalionu, a następnie dowódcy brygady. Był również zastępcą dowódcy ukraińskiego kontyngentu w Kosowie w ramach sił KFOR.

"Podczas aneksji Krymu w marcu 2014 roku aktywnie namawiał swoich kolegów do złożenia broni i przejścia na stronę rosyjską. W armii rosyjskiej Storożenko dowodził nowo utworzoną 126. Brygadą Obrony Wybrzeża i w ciągu ośmiu lat zrobił karierę oficerską" - czytamy.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński dowódca po stronie Rosjan. Kieruje ofensywą

Kanał donosi, że z chwilą rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie Storożenko został szefem sztabu 35. Armii w stopniu generała dywizji. Po roku miał awansować na generała porucznika i objąć dowództwo nad 6. Armią.

Rosja donosi o postępach swojej ofensywy, chwaląc się istotnymi sukcesami. Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, Walerij Gierasimow, ogłosił pod koniec sierpnia, że jego siły odniosły znaczące zwycięstwa na wschodzie i południu Ukrainy. W komunikatach informował m.in. o niemal całkowitym okrążeniu Kupiańska. Tymczasem "The Moscow Times" podkreśla, że niezależne oceny nie potwierdzają takiego obrazu sytuacji.

Ukraina-Rosja. Media: Postępy Rosji skromniejsze, niż twierdzi Kreml

"Zachodni analitycy, ukraińscy urzędnicy, a nawet prorosyjscy blogerzy wojskowi twierdzą, że postępy Moskwy są o wiele skromniejsze, niż twierdzi Kreml - i że nastąpiło to kosztem dużej liczby ofiar śmiertelnych i sprzętu" - podaje dziennik.

Ukraiński analityk wojskowy Iwan Stupak stwierdził w rozmowie z "The Moscow Times", że w sytuacji, w której armia rosyjska nie ma sprecyzowanych celów, "każdy wynik można nazwać zwycięstwem". "Zawsze można przedstawić osiągnięte rezultaty jako pierwotny plan" - ocenił.

Dziennik przypomniał, że bazując na zdjęciach satelitarnych można ocenić, że Moskwa kontroluje jedynie 6,3 proc. zabudowanego obszaru wokół Kupiańska.

Źródło: "The Moscow Times"

Prośba o zestrzeliwanie dronów nad Ukrainą. Szef MSZ w ‘’Gościu Wydarzeń’’: Uważam, że warto to rozważyć Polsat News Polsat News