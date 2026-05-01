W skrócie Rosja planuje w 2026 roku zrekrutować rekordową liczbę 18,5 tys. cudzoziemców do armii - twierdzi Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Amerykański portal Axios, powołując się na raport Departamentu Stanu USA, przekazał, że Hawana mogła wiedzieć i wspierać rekrutację Kubańczyków do armii rosyjskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O nietypowej mobilizacji w rosyjskiej armii pisze agencja UNIAN, powołując się na sekretarza Kwatery Głównej Koordynacji ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi, generała brygady Dmitrija Usowa.

Oficer zabrał głos na temat bojowników z państw trzecich podczas dyskusji "Zagraniczni bojownicy w armii rosyjskiej: jak powstrzymać globalny system rekrutacji".

Rosyjska armia korzysta z dziesiątek tysięcy zagranicznych żołnierzy

Usow zauważył, że rosyjska armia okupacyjna liczy ponad 10 tys. rekrutów z Azji Centralnej, około 1800 z Azji Południowej, 1700 z Afryki i, według różnych szacunków, 1000 z Ameryki Łacińskiej, a także około 14 tys. z Korei Północnej.

Według niego w tym roku Rosja planuje zrekrutować rekordową liczbę 18,5 tys. cudzoziemców. Dodał jednocześnie, że jest to ważne źródło dla państwa agresora w obliczu ogromnych strat własnej ludności w wojnie z Ukrainą.

Usow zauważył, że rekrutacja cudzoziemców do rosyjskiej armii okupacyjnej na całym świecie wzmacnia transnarodowe sieci handlu ludźmi, a tym samym stanowi wyzwanie dla globalnego bezpieczeństwa.

Podkreślił, że chodzi o nielegalną rekrutację cudzoziemców poprzez przymus i podstęp zarówno w Rosji, jak i w różnych krajach świata. Jego zdaniem Kreml musi ponieść za to odpowiedzialność.

Usow poinformował, że straty zagranicznych najemników armii rosyjskiej w "napadach mięsnych" w wojnie z Ukrainą, według dostępnych danych, wynoszą co najmniej 5149 osób.

- Niektórzy mieli szczęście - wpadli w ukraińską niewolę. Dziś Kwatera Koordynacyjna opiekuje się najemnikami z 48 krajów: wśród "czołowych" znajdują się Tadżykistan, Uzbekistan i Białoruś - zauważył.

Ukraińskie media: USA ma informacje o udziale Kubańczyków w inwazji na Ukrainę

Jak donosiła wcześniej agencja UNIAN, administracja Donalda Trumpa ma powody, by sądzić, że władze kubańskie są bezpośrednio zaangażowane w dostarczanie siły roboczej dla armii rosyjskiej.

Poinformował o tym również amerykański portal Axios, powołując się na odtajniony raport Departamentu Stanu USA.

Jak podano w materiale, Hawana mogła nie tylko wiedzieć o rekrutacji, ale także aktywnie promować ten proces.

W raporcie przesłanym do Kongresu zauważono, że od dziś Kubańczycy stali się jedną z największych grup najemników zagranicznych walczących z Siłami Zbrojnymi Ukrainy.

