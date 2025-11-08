W skrócie Rosjanie zbliżają się do zdobycia Pokrowska, jednak wiąże się to z ogromnymi stratami po ich stronie.

Miasto nie ma większego znaczenia strategicznego, ale jego zdobycie byłoby największym sukcesem Rosji od zdobycia Bachmutu.

Ukraińscy żołnierze są prawie otoczeni, a Rosjanie atakują z dużą intensywnością, wysyłając liczne grupy żołnierzy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosja próbuje zdobyć Pokrowsk w obwodzie donieckim już od niemal dwóch lat. W ostatnich dniach rosyjskim żołnierzom udało się w końcu wedrzeć do miasta. Ukraińcy starają się go bronić, jednak według żołnierzy szanse na zwycięstwo są coraz mniejsze.

- Sytuacja jest trudna, toczą się walki różnego typu, trwa wymiana ognia w obszarach miejskich i bombardowania każdego rodzaju bronią - stwierdził jeden z ukraińskich dowódców w rozmowie ze amerykańską stacją CNN.

- Jesteśmy niemal otoczeni, ale przyzwyczailiśmy się już do tego - dodał.

Jeden z ukraińskich żołnierzy stacjonujących w okolicy przyznał, że ukraińskie władze nie chcą oddać Pokrowska, ponieważ wiedzą, że byłoby to postrzegane jako duża porażka. - Nie było rozkazu o wycofaniu się, chociaż wszyscy wiedzą, że upadek Pokrowska jest nieunikniony. Był broniony przez bardzo długi czas. Siły są jednak wyczerpane, a posiłki nie przyszły na czas - powiedział.

Jak zauważył, im później dojdzie do wycofania Ukraińców, z tym większymi stratami będzie się ono wiązało. - Będziemy musieli przecisnąć się przez wąskie gardło, a tego typu wycofanie się, gdy jest się otoczonym z pewnością doprowadzi do kolosalnych strat - dodał.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie chcą zdobyć Pokrowsk za wszelką cenę

Pokrowsk nie odgrywa obecnie żadnego większego znaczenia strategicznego. Gdyby jednak Rosjanom udało się zdobyć miasto, to byłoby to ich największe zwycięstwo od maja 2023 roku - zwraca uwagę CNN. Wtedy Moskwie udało się zdobyć miasto Bachmut.

Zdobycie Pokrowska ma dla Kremla znaczenia symboliczne, dlatego też rosyjskie władze gotowe są ponieść ogromne straty, byle tylko osiągnąć sukces. Jeden z Ukraińskich żołnierzy obecnych na miejscu stwierdził, że Rosjanie atakują ze zbyt dużą intensywnością, by Ukraina mogła ich odeprzeć.

- Rosjanie zazwyczaj poruszają się w grupach po trzech żołnierzy licząc, że dwóch zostanie zabitych, ale jeden dostanie się do miasta. Jednego dnia są w stanie wysłać ok. sto takich grup - mówi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował niedawno, że Rosjanie zgromadzili ok. 170 tys. żołnierzy gotowych do ofensywy na Pokrowsk.

"Polityczny WF": Nawrocki złamie zakaz na Marszu Niepodległości? INTERIA.PL