Rosja chwali się sukcesem na froncie. Mówi o zdobyciu kolejnej miejscowości

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek o rzekomym zdobyciu wsi Siewiersk Mały w obwodzie donieckim w Ukrainie. Przekazano, że szturmu na miejscowość dokonały jednostki zgrupowania sił "Południe" za pomocą dronów i artylerii. Wcześniej podobnym rosyjskim komunikatom stanowczo zaprzeczała Ukraina.

Rosja twierdzi, że zajęła kolejna miejscowość w obwodzie donieckim
W skrócie

  • Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zdobyciu wsi Siewiersk Mały w obwodzie donieckim przy użyciu dronów i artylerii.
  • Rosyjskie propagandowe komunikaty określają zajęcie miejscowości jako "wyzwolenie osady".
  • Ukraińcy zaprzeczają wcześniejszym rosyjskim doniesieniom o przejęciu Czasiw Jaru, twierdząc, że Rosjanie kłamią.
W propagandowym wpisie rosyjski resort nazywa zajęcie Siewierska Małego "wyzwoleniem osady w Donieckiej Republice Ludowej".

Wojna w Ukrainie. Rosja chwali się sukcesem. Wykorzystano drony

Przekazano, że szturmu na miejscowość dokonały jednostki zgrupowania sił "Południe". Najpierw użyto dronów do dokładnego rozpoznania, a następnie - na podstawie przekazanych przez bezzałogowce danych - artylerii.

"Operatorzy bojowych bezzałogowców umiejętnie tłumili wszelkie próby organizowania przez wroga zaopatrzenia czy transportu personelu na pozycje" - dodano.

Ukraina na razie nie odniosła się do tych doniesień, jednak wcześniej Kijów wielokrotnie zaprzeczał informacjom Rosjan o ich postępach na polu walki.

    Wojska rosyjskie kontrolują obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy.

    Moskwa chce, aby Ukraina wycofała się z kontrolowanych przez nią częściowo obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskego i zaporoskiego w zamian za wstrzymanie ognia. Kijów odrzuca te żądania.

    Ukraina-Rosja. Ukraińcy zaprzeczają rosyjskim komunikatom. "Po prostu kłamią"

    Z końcem lipca rosyjski resort informował z kolei o zdobyciu miejscowości Czasiw Jar.

    "W wyniku działań ofensywnych Południowej Grupy Wojsk na kierunku Kramatorsk-Drużkowka wyzwolone zostało miasto Czasiw Jar w Donieckiej Republice Ludowej" - przekazano w komunikacie.

    Informacjom tym zaprzeczali ukraińscy żołnierze. - Sytuacja w Czasiw Jarze jest taka sama jak w ostatnich dniach. Rosjanie po prostu znowu kłamią - mówił rzecznik jednostki "Chortyca".

