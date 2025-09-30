W skrócie Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zdobyciu wsi Siewiersk Mały w obwodzie donieckim przy użyciu dronów i artylerii.

Rosyjskie propagandowe komunikaty określają zajęcie miejscowości jako "wyzwolenie osady".

Ukraińcy zaprzeczają wcześniejszym rosyjskim doniesieniom o przejęciu Czasiw Jaru, twierdząc, że Rosjanie kłamią.

W propagandowym wpisie rosyjski resort nazywa zajęcie Siewierska Małego "wyzwoleniem osady w Donieckiej Republice Ludowej".

Wojna w Ukrainie. Rosja chwali się sukcesem. Wykorzystano drony

Przekazano, że szturmu na miejscowość dokonały jednostki zgrupowania sił "Południe". Najpierw użyto dronów do dokładnego rozpoznania, a następnie - na podstawie przekazanych przez bezzałogowce danych - artylerii.

"Operatorzy bojowych bezzałogowców umiejętnie tłumili wszelkie próby organizowania przez wroga zaopatrzenia czy transportu personelu na pozycje" - dodano.

Ukraina na razie nie odniosła się do tych doniesień, jednak wcześniej Kijów wielokrotnie zaprzeczał informacjom Rosjan o ich postępach na polu walki.

Wojska rosyjskie kontrolują obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy.

Moskwa chce, aby Ukraina wycofała się z kontrolowanych przez nią częściowo obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskego i zaporoskiego w zamian za wstrzymanie ognia. Kijów odrzuca te żądania.

Ukraina-Rosja. Ukraińcy zaprzeczają rosyjskim komunikatom. "Po prostu kłamią"

Z końcem lipca rosyjski resort informował z kolei o zdobyciu miejscowości Czasiw Jar.

"W wyniku działań ofensywnych Południowej Grupy Wojsk na kierunku Kramatorsk-Drużkowka wyzwolone zostało miasto Czasiw Jar w Donieckiej Republice Ludowej" - przekazano w komunikacie.

Informacjom tym zaprzeczali ukraińscy żołnierze. - Sytuacja w Czasiw Jarze jest taka sama jak w ostatnich dniach. Rosjanie po prostu znowu kłamią - mówił rzecznik jednostki "Chortyca".

