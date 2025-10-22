Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja chce "rozerwać" Ukrainę. Ujawniono nową strategię

Paweł Basiak

Paweł Basiak

Zamiast chaotycznych ataków - konkretne i pojedyncze uderzenia. Według majora Sił Zbrojnych Ukrainy politologa Andija Tkaczuka nowym celem Kremla jest energetyczne podzielenie kraju. "Rozerwanie" miałoby odbyć się wzdłuż Dniepru.

Ataki na cywilne cele energetyczne w Ukrainie. To nowy plan Rosji
Ataki na cywilne cele energetyczne w Ukrainie. To nowy plan RosjiWiaczesław Czaus; DeepStateMapmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja zmieniła taktykę ataków na Ukrainę, skupiając się na precyzyjnym niszczeniu pojedynczych obiektów energetycznych.
  • Celem tych działań jest podział Ukrainy wzdłuż Dniepru i stworzenie deficytu energii na lewym brzegu rzeki.
  • Skutkiem ataków są masowe przerwy w dostawie prądu oraz ryzyko awarii w pobliżu elektrowni jądrowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Andrij Tkaczuk, major Sił Zbrojnych Ukrainy i politolog, zauważył, że Rosja zmieniła podejście do ataków na ukraiński system energetyczny. Chaos zastąpiła precyzja, a kilkadziesiąt rozsianych celów - kilka, bardzo konkretnych. Kreml chce wykorzystać zbliżający się sezon zimowy do stworzenia warunków niedoboru energii elektrycznej.

- Dokonują zmasowanych ataków na jeden obiekt. Kilkadziesiąt dronów i pocisków można skierować na jeden cel, aby całkowicie go zniszczyć - wyjaśnił Tkaczuk na antenie ukraińskiego Kanału 24.

Zobacz również:

Rosyjska ofensywa na Pokrowsk. Trudna sytuacja Ukraińców
Wojna w Ukrainie

Roszady na froncie. Ukraina przerzuca siły w najbardziej zapalny region

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Rosja zmienia taktykę. Atakami na węzły energetyczne chcą podzielić Ukrainę

    Główna uwaga Rosjan w ostatnim czasie skupia się na węzłach energetycznych między lewym i prawym brzegiem Dniepru. Przez zakłócenie stabilności dystrybucji energetycznej, agresor chce doprowadzić do nierównowagi regionalnej w poborze energii.

    - Ich zadaniem dzisiaj jest podzielić Ukrainę energetycznie na lewy i prawy brzeg. Na lewym brzegu jest większe zużycie energii elektrycznej i tam próbują stworzyć deficyt - wyjaśnia ekspert.

    Dziennikarze programu informacyjnego TSN dodają, że punktowe uderzenia rosyjskiej armii zmniejszają przepustowość sieci energetycznych i zwiększają ryzyko uszkodzenia podstacji zlokalizowanych w pobliżu elektrowni jądrowych. "W przypadku trafień możliwe są sytuacje awaryjne, które mogą spowodować masowe przerwy w dostawie prądu" - czytamy.

    Dostawcy energii elektrycznej w takich przypadkach muszą być przygotowani do szybkiej redystrybucji obciążenia między regionami, aby uniknąć awarii łańcuchowych w sieci.

    Rosja wysyła drony. Zaatakowali w obwodzie czernichowskim

    Mimo przejścia na system "precyzyjny", brytyjski wywiad zauważa, że Rosjanie regularnie zwiększają zasoby wykorzystywane w atakach na Ukrainę. We wrześniu za linię frontu wysłano 5500 dronów, o 1400 więcej niż w sierpniu. Z kolei w październiku Rosjanie uderzyli do tej pory 3000 maszyn.

    We wtorek Rosjanie zaatakowali cywilną infrastrukturę energetyczną w obwodzie czernihowskim. Celem były obiekty ciepłownicze i energetyczne w dwóch gminach. Dziesiątki tysięcy rodzin w samym Czernichowie i mieszkających w północnej części obwodu zostało pozbawionych prądu.

    Zobacz również:

    Peter Szijjarto komentuje wczesne fiasko spotkania Trump-Putin w Budapeszcie
    Wojna w Ukrainie

    Wściekłość na Węgrzech po oświadczeniu Białego Domu. Szef MSZ rzuca oskarżeniami

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska
    Bundeswehra... Ktoś chętny?Tomasz LejmanINTERIA.PL

    Najnowsze