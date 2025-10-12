O planach rosyjskiej armii na najbliższe miesiące piszą analitycy amerykańskiego think-tanku Instytut Badań nad Wojną (ISW). Eksperci dotarli do dokumentów rosyjskiego zakładu Uralwagonzawod (UVZ) z których wynika, że fabryka ma osiągnąć szczyt produkcji czołgów w 2027 roku.

W planach mowa o wyprodukowaniu 428 czołgów T-90 i T-90M2, a także kolejnych 1118 nowych i zmodernizowanych czołgach.

Wojna w Ukrainie. Coraz mniej czołgów na froncie

ISW zwraca uwagę na aktualne użycie sprzętu ciężkiego w walkach w Ukrainie. Na polu bitwy zauważalna jest wyraźnie mniejsza liczba czołgów w porównaniu z latami 2023-2024.

Potwierdzają to także wojskowi z krajów NATO. W raporcie jeden z fińskich, wysokich rangą żołnierzy wskazuje, że w ostatnich tygodniach na front Rosja nie wysyła "prawie żadnych" nowych maszyn, lecz gromadzi je "na późniejsze użycie".

Łącząc te informacje z planami produkcyjnymi - zdaniem eksperta - wyraźnie widać, że Kreml planuje scenariusze militarne wykraczające poza obecny konflikt w Ukrainie.

Rosyjska machina wojenna nabiera rozpędu

"Cele Uralwagonzawodu dotyczące modernizacji rosyjskiej floty pancernej są wystarczające, aby w pełni uzupełnić flotę czołgów Rosji na potrzeby kolejnej wojny na dużą skalę" - czytamy w raporcie.

Analitycy ISW zwracają uwagę, że Moskwa dąży do stworzenia silnej, "pancernej pięści", która będzie stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla krajów NATO w perspektywie średnio i długoterminowej.

"Planowane zwiększenie produkcji sugeruje, że Rosja planuje działania militarne wykraczające poza wojnę w Ukrainie, w ramach trwających operacji "Fazy Zero" przeciwko Europie, i że Moskwa stara się wykorzystać swoją siłę przeciwko NATO" - podkreślono.

Źródło: ISW

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News