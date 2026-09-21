W skrócie Nocny atak na Zaporoże spowodował rozległe pożary, zniszczenie dwóch wieżowców, placówki edukacyjnej i centrum handlowego oraz co najmniej jedną osobę ranną.

W wyniku nocnych ataków w obwodzie kijowskim zginęły cztery osoby, w tym matka i dwoje jej trzyletnich dzieci, a w Sumach po rosyjskim ostrzale śmierć poniosła jedna osoba.

Działania z ostatniego weekendu obejmowały też ataki dronów na Moskwę, co spowodowało pożar w budynku mieszkalnym, ewakuację 400 osób i uszkodzenie rafinerii; od soboty rosyjska obrona zestrzeliła ponad 1600 dronów.

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Nocny rosyjski atak na Zaporoże spowodował pożary na dużą skalę i uszkodził infrastrukturę cywilną - donosi portal TSN, powołując się na lokalne władze. Według wstępnych szacunków uszkodzone miały zostać dwa wieżowce, placówka edukacyjna i centrum handlowe, a co najmniej jedna osoba została ranna.

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z miejsc dotkniętych atakiem. Serwis donosi, że zaangażowane w akcję służby pracują nad usuwaniem skutków uderzeń. Szacowanie skali zniszczeń i liczby poszkodowanych wciąż trwa.

Zagraniczne media podkreślają, że był to trzeci atak Rosji na Zaporoże w ciągu miesiąca i niejedyny w ciągu minionego weekendu.

Wojna w Ukrainie. Rosja bierze odwet, Kijów pod ostrzałem

Jak donosi agencja Reutera, przez całą niedzielę Kijów i okolice znajdowały się pod ostrzałem dronów. Władze obwodu, na które powołuje się agencja, przekazały, że w nocnym ataku Rosji zginęły cztery osoby, w tym troje dzieci.

Służby ratunkowe doprecyzowały, że wśród ofiar jest matka i dwoje jej trzyletnich dzieci. Rodzina zginęła w uderzeniu na prywatny dom. Gubernator obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko poinformował z kolei o dziewczynie, która zmarła w szpitalu po ataku drona w innym rejonie.

Wieczorem rosyjskie siły zaatakowały obszar w pobliżu budynku mieszkalnego w miejscowości Sumy na północy kraju, zabijając jedną osobę i raniąc kolejną. Sumy, jak przypomina Reuters, to częsty cel rosyjskich ataków.

Atak Ukrainy na Moskwę. Władze o trzech ofiarach śmiertelnych

Najnowsze działania Rosji stanowią najprawdopodobniej zapowiadany odwet za niedawny, bezprecedensowy atak ukraińskich dronów na Moskwę. Według rosyjskich władz w wyniku weekendowych uderzeń zginęły trzy osoby. Uszkodzona została także moskiewska rafineria ropy naftowej.

W wyniku uderzenia drona doszło także do pożaru w 21-piętrowym budynku mieszkalnym. Z obiektu w obwodzie moskiewskim ewakuowano około 400 osób, w tym 70 dzieci. W wielu domach uszkodzone zostały okna i elewacje.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że od soboty rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła ponad 1600 dronów, z czego około 450 miało zmierzać w kierunku stolicy. Jak ocenił, atak miał być rzekomo próbą zakłócenia trwających w weekend w Rosji wyborów.

Źródło: Reuters, TSN



