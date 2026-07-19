W skrócie W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na cywilny statek przewożący zboże na Morzu Czarnym zginęło sześciu marynarzy, a ośmiu członków załogi trafiło do szpitali w Odessie.

Część załogi statku pozostaje zaginiona, a stan techniczny jednostki jest aktualnie oceniany.

Rosja podczas niedzieli wystrzeliła 19 pocisków w rejonie odesskim, atakując infrastrukturę portową i jednostki na morzu.

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Jak przekazał Unian, rosyjskie samoloty wojskowe zarejestrowano nad Morzem Czarnym około godziny 16. Wkrótce doszło do ataków rakietowych.

Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała następnie, że Rosjanie wystrzelili trzy pociski w kierunku cywilnego statku towarowego GOLDEN LEO (bandera Gwinei Bissau, własność Turcji), który opuszczał strefę walk po załadunku. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych ukazały płonącą jednostkę.

Atak Rosji na Morzu Czarnym. Nie żyje co najmniej sześciu marynarzy

Eksplozja doprowadziła do pożaru na pokładzie. "W wyniku uderzenia zginęło pięć osób. Los pięciu kolejnych członków załogi jest nieznany, trwają poszukiwania. Stan techniczny jednostki jest obecnie oceniany - dodała Marynarka Wojenna Ukrainy.

Informacje te zaktualizował następnie minister odbudowy Ukrainy Mykoła Kałasznik. "Co najmniej sześć osób zginęło, a cztery zostały uznane za zaginione w niedzielę na skutek rosyjskiego ataku na cywilny statek pod banderą Gwinei Bissau w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym" - podał.

Ponadto, jak przekazał Unian, ośmiu członków załogi zostało przewiezionych do szpitali w Odessie.

"To kolejny celowy atak Rosji na nieuzbrojony statek cywilny pod obcą banderą, który nie stanowił żadnego zagrożenia militarnego. Atak jest aktem terroru wymierzonym w pokojową żeglugę i rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego" - przekazali ukraińscy marynarze.

Ukraina-Rosja. Seria uderzeń w obwodzie odeskim

Unian podsumował, bazując na nagraniach z monitoringu, że tylko w niedziele Rosja wystrzeliła 19 pocisków w obwodzie odeskim w kierunku infrastruktury portowej i jednostek na morzu.

Uderzenia Rosji akurat w tym obszarze stanowią najpewniej odwet za celne ataki Ukrainy na promy wykorzystywane przez Moskwę do transportu na okupowany Krym.

"Od 6 do 19 lipca w ramach prowadzonej operacji udało się unieszkodliwić trzy z pięciu promów, które zapewniały komunikację w Cieśninie Kerczeńskiej, zmniejszając możliwości transportu o 75 proc." - przekazał w niedzielę dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert "Madziar" Browdi.

Wcześniej, w nocy z soboty na niedzielę, Ukraina wzięła na cel dwa rosyjskie tankowce tzw. floty cieni na Morzu Czarnym. Drony zaatakowały również 13 podstacji energetycznych na okupowanym Krymie. Jak poinformował "Madiar", osiem z nich zniszczono.

Źródło: Unian





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