W skrócie Zełenski ostrzega, że Moskwa ponownie spróbuje wciągnąć Białoruś do wojny przeciwko Ukrainie, powołując się na dane wywiadowcze o wzroście aktywności wojskowej na terytorium Białorusi.

Ukraiński prezydent polecił przekazać władzom Białorusi, że Ukraina jest gotowa bronić swojej ziemi. Władze w Kijowie podkreślają, że prowokacje ze strony Białorusi będą błędem dla Łukaszenki i jego reżimu.

Zełenski oskarżył Białoruś o udostępnienie Rosji terytorium dla systemów zbrojeniowych i dostarczanie komponentów do rosyjskiej broni.

"Według danych wywiadu na pograniczu Białorusi trwają prace związane z rozbudową dróg prowadzących na terytorium Ukrainy oraz przygotowywaniem stanowisk artyleryjskich. Uważamy, że Rosja po raz kolejny będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę" - napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Ukraiński przywódca zaznaczył również, że zaobserwowano próby przegrupowania sił przez rosyjski kontyngent najprawdopodobniej w celu uzupełnienia braków kadrowych. "W związku z tym staje się coraz bardziej oczywiste, dlaczego na terytorium Białorusi wzrosła aktywność sił zbrojnych" - uważa prezydent.

Zełenski ostrzega. Rosja chce ponownie wciągnąć Białoruś do wojny

Szef państwa ukraińskiego zlecił przekazanie poprzez odpowiednie kanały łączności władzom Białorusi, że Ukraina jest gotowa bronić swojej ziemi i niepodległości. "Charakter i konsekwencje ostatnich wydarzeń w Wenezueli powinny powstrzymać władze Białorusi przed popełnieniem błędów" - oświadczył Zełenski, mając zapewne na myśli pojmanie w styczniu przez siły USA przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro.

Prezydent podkreślił przy tym, że w kwietniu utrzymuje się wysokie tempo likwidacji sił i środków armii rosyjskiej. "Rosjanom nie udaje się przejąć inicjatywy na froncie, co jest bardzo ważne" - zauważył Zełenski.

Szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko przekazał w piątek, że przed podjęciem prób ofensywy na wschodzie i południu Ukrainy Rosja poleciła Białorusi utrzymywać Siły Zbrojne Ukrainy "w napięciu". "W każdym razie prowokacje ze strony Białorusi będą błędem ze strony Łukaszenki i jego reżimu" - ostrzegł Kowałenko.

Napięcia na linii Kijów-Mińsk. Zełenski oskarża Łukaszenkę o pomoc Putinowi

Zełenski podpisał w lutym dekret wprowadzający w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, o nałożeniu sankcji na przywódcę Białorusi.

Prezydent przypomniał, że w drugiej połowie 2025 r. Rosja rozmieściła na terytorium Białorusi system przekaźników do sterowania dronami uderzeniowymi, co zwiększyło możliwości rosyjskiej armii w zakresie ataków na północne obwody Ukrainy - od kijowskiego po wołyński.

Według Zełenskiego Łukaszenka nie tylko udostępnił Rosji terytorium Białorusi dla systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik, ale również białoruskie przedsiębiorstwa dostarczały Rosji kluczowe komponenty do tej broni.

"Słusznie budzi niepokój". Kontrowersje wokół nominacji prezydenta Polsat News Polsat News