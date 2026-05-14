W skrócie "The New York Times" analizuje nasilające się ataki Rosjan na amerykańskie firmy w Ukrainie, w tym na terminal Cargill oraz zakłady takich firm jak Flex, Boeing, Mondelez, Philip Morris i Coca-Cola.

W artykule przedstawiono teorie, że Rosja może atakować zagraniczny kapitał, by szkodzić ukraińskiej gospodarce lub zniechęcić USA do inwestycji w Ukrainie.

Według tekstu administracja USA oraz Biały Dom nie wydały zdecydowanej reakcji na te ataki, a były wiceminister gospodarki Ukrainy ostrzegł, że brak jednoznacznej reakcji może stanowić groźny precedens.

"The New York Times" wziął pod lupę ataki Rosjan na amerykańskie firmy w Ukrainie. Kampania większą skalę przyjęła w 2025 roku, ale obecnie stale się nasila - czytamy. Dziennikarze piszą wręcz o systemowych atakach, które Rosjanie przeprowadzają intencjonalnie.

Przykładem podanym w tekście jest atak z połowy kwietnia na południu Ukrainy, gdzie Moskwa uderzyła dronami w terminal zbożowy należący do giganta rolnego Cargill. Ze zweryfikowanego przez "NYT" nagrania kierowcy ciężarówki wynika, że w obiekt trafiło w trzy minuty siedem bezzałogowców. Trudno mówić więc o przypadku czy zagubionym UAV.

Rosja atakuje biznesy USA w Ukrainie. Jaki cel ma Putin?

W tekście przypomniano też ataki m.in. na zakład produkcji elektroniki firmy Flex (Mukaczewo, setki km od linii frontu), biuro Boeinga w Kijowie, zakłady Mondelez, fabrykę Philip Morris czy fabrykę Coca-Coli pod stolicą Ukrainy.

"Korporacje starały się przeważnie nie nagłaśniać ataków, by nie wywoływać niepokoju ubezpieczycieli czy inwestorów" - zauważono.

"NYT", zastanawiając się, co może stać za motywacją Kremla, wskazuje na dwie teorie. Jedna głosi, że Rosja uderza w zagraniczny kapitał ogółem, by niszczyć ukraińską gospodarkę. Inna z kolei stawia jasną tezę: Rosjanie atakują, by w końcu zniechęcić Amerykanów do inwestycji w Ukrainie, na co Waszyngton ma być w ostatnim czasie bardziej otwarty.

USA lekceważą ataki Rosji na obiekty amerykańskich firm w Ukrainie? Lakoniczne komunikaty

Wspomniane firmy miały sygnalizować administracji USA obawy dotyczące celowych działań Rosji - donosi tytuł. "Biały Dom, mimo obietnicy obrony amerykańskich interesów zagranicznych, nie zareagował na te sygnały" - opisano.

Ludzie Donalda Trumpa nie potępili żadnego z ataków, o których informowali Ukraińcy. Z anonimowych źródeł wynika, że w wewnętrznych rozmowach Biały Dom miał jedynie wyrazić zaniepokojenie tymi incydentami.

Taka reakcja w niektórych kręgach dyplomatów i przedsiębiorców miała wywołać początkowo szok.

Równocześnie USA poleciły Ukrainie, by nie atakowała terminala naftowego nad Morzem Czarnym. Część udziałów należy do Amerykanów - mówiła ambasador Ukrainy w USA Olga Stefaniszyna.

Wojna w Ukrainie. Dyplomata ostrzega USA. Mówi o groźnym precedensie

"NYT" opisuje, że rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział, iż "apelował do obu stron od powstrzymania się przed atakami na amerykańskie interesy". Na zadane pytania nie odpowiedziały: Biały Dom, wymienione w tekście firmy ani rosyjskie MSZ. Podmioty wydały jednak krótkie oświadczenia, w których informowały, że kontynuują działalność w Ukrainie.

Sprawę na łamach dziennika skomentował były wiceminister gospodarki Ukrainy Ołeksandr Romanyszyn. Ostrzegł on, że milczenie Białego Domu może być zagrożeniem nie tylko dla Kijowa.

- Albo Waszyngton wyśle wyraźny sygnał, że amerykańskie firmy są chronione, albo po cichu zaakceptuje precedens. Ten będzie analizowany przez inne reżimy: czy można atakować firmy związane z USA poza granicami i spotkać się jedynie z obawami i retorycznymi komunikatami - analizował Romanyszyn.

Źródło: "The New York Times"

