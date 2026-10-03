Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców. "Śmiertelne niebezpieczeństwo"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Rosja ponownie wzywa obcokrajowców i dyplomatów przebywających w Kijowie do opuszczenia miasta i powstrzymania się od odwiedzania Ukrainy. Jak wskazało tamtejsze ministerstwo obrony, przebywając w Kijowie świadomie narażają się oni na "śmiertelne niebezpieczeństwo". Moskwa zapowiada kontynuację ataków, które nazywa "odwetowymi".

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Dym po ataku unosi się nad mostem w Kijowie, widoczna wieża mostu na tle jasnego nieba.
Rosja zapowiada kolejne ataki na KijówSERHII OKUNEVAFP

W skrócie

  • Rosja wezwała dyplomatów i obcokrajowców do opuszczenia Kijowa, ostrzegając przed możliwymi masowymi atakami.
  • Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że odpowiedzialność za skutki ostrzeżeń ponoszą osoby, które zdecydują się pozostać w Kijowie.
  • W sobotę celem rosyjskiego ataku był jeden z głównych mostów w Kijowie, co spowodowało chaos komunikacyjny.
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W sobotę Rosja ponownie wezwała dyplomatów i obcokrajowców do opuszczenia Kijowa, ostrzegając stolicę Ukrainy przed nowymi "masowymi" atakami w oświadczeniu wydanym przez swoje ministerstwo spraw zagranicznych.

Jak przypomina agencja AFP, w trakcie całej swojej ofensywy Moskwa nieustannie bombarduje Ukrainę salwami dronów i rakiet, a w ostatnich tygodniach zintensyfikowała ataki na Kijów, celując w kluczową infrastrukturę, otwiera się w nowym oknie.

Wojna w Ukrainie. Rosja ostrzega przez "śmiertelnym niebezpieczeństwem" w Kijowie

W sobotnim oświadczeniu rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że "wcześniej wzywało obcokrajowców i dyplomatów przebywających w Kijowie do opuszczenia miasta i powstrzymania się od odwiedzania Ukrainy".

"Z niepokojem zauważamy, że nie wszyscy zastosowali się do tych ostrzeżeń i że niektóre osoby świadomie narażają się na śmiertelne niebezpieczeństwo" - poinformowało ministerstwo cytowane przez agencję.

"Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej będą nadal przeprowadzać potężne ataki odwetowe" - ostrzegło.

Stwierdzono również, że "odpowiedzialność za wszelkie potencjalne negatywne konsekwencje spoczywa wyłącznie na tych, którzy ignorują to ostrzeżenie".

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Agencja wspomina, że według burmistrza Kijowa Witalija Kliczko miasto powinno teraz przejść w stan gotowości wojennej, ponieważ wróg "niszczy Kijów" atakami na mosty i infrastrukturę energetyczną.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oskarżył z kolei swojego rosyjskiego odpowiednika, Władimira Putina, o łamanie zasad prowadzenia konfliktu zbrojnego poprzez sankcjonowanie masowych ataków na obszary cywilne - oskarżenie to, jak podkreśla AFP, zostało odrzucone przez Kreml.

Kijów pod ostrzałem. Chaos komunikacyjny po ataku na most

W sobotę Rosja przypuściła kolejny atak na stolicę Ukrainy, tym razem wymierzony w jeden z głównych mostów w tym mieście. AFP donosi, powołując się na relację mera Kijowa, że uderzenie spowodowało chaos komunikacyjny.

"Most Północny został trafiony" - przekazał Kliczko w mediach społecznościowych, dodając, że służby ratunkowe udają się na miejsce zdarzenia. Uszkodzeniu uległa nawierzchnia drogi i przewody trolejbusowe na moście.

Źródło: AFP

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