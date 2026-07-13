W skrócie W nocy z 12 na 13 lipca Ukraina przeprowadziła serię ataków dronami w głąb Rosji, w tym nad Moskwą i na rafinerię w Wiaźnikach.

W Moskwie według władz zestrzelono 81 dronów, a w wyniku ataku życie straciły trzy osoby, a pięć zostało rannych.

Rosyjskie siły przeprowadziły uderzenie na Zaporoże, w którym rannych zostało sześć osób, w tym dziecko.

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W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińska armia przeprowadziła serię skutecznych ataków na strategiczne obiekty położone w głębi Rosji. O serii eksplozji i pożarach informowali w mediach społecznościowych m.in. mieszkańcy Kraju Stawropolskiego.

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Wiadomo, że ofiarą ukraińskich ataków padł tam obiekt związany z przetwórstwem naftowym - początkowo media informowały, że chodzi o skład ropy naftowej Łukoil-Jugnieftieprodukt w Michajłowsku, gdzie miało dojść do pożaru. Na ten moment doniesienia te nie zostały potwierdzone.

Informacje o skutecznym ataku na położoną w pobliskiej miejscowości Wiazniki rafinerię ropy naftowej przekazał natomiast gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow. "Atak doprowadził do pożaru w strefie przemysłowej wsi Wiazniki w rejonie szpakowskim (...). Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji o ofiarach" - napisał.

Nieco ponad kilometr od tego składu ropy naftowej znajduje się inny, który już tydzień temu został zaatakowany przez ukraińskie siły.

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W nocy niespokojnie było także w Moskwie. Mer Siergiej Sobianin poinformował w mediach społecznościowych o potężnej fali dronów, które pojawiły się na niebie nad rosyjską stolicą. "Od godziny 20:30 w kierunku obwodu moskiewskiego leciało ponad 350 wrogich dronów" - napisał, dodając, że większość bezzałogowców została zestrzelona.

Wiadomo jednak, że część dronów dotarła do celu. Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow poinformował, że w wyniku ataku życie straciły trzy osoby, a pięć kolejnych zostało rannych. "Obrona powietrzna zestrzeliła w nocy w regionie 81 dronów" - przekazał.

Z kolei rosyjskie siły w ostatnich godzinach uderzyły na Zaporoże, gdzie rannych zostało sześć osób - w tym dziecko.

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"W wyniku ataku w budynku mieszkalnym zapaliły się mieszkania na piętrach od drugiego do czwartego. Służby ratownicze uratowały dwóch mieszkańców, dzięki wykorzystaniu drabin wozów strażackich, i ugasiły pożar" - przekazano w komunikacie.

Źródła: UNIAN, Reuters





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