Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rój dronów nad Moskwą, rafineria w ogniu. Potężne uderzenie Ukrainy

Dorota Hilger

Dorota Hilger

W nocy z niedzieli na poniedziałek Ukraina przeprowadziła serię potężnych ataków w głębi Rosji. Nad Moskwą zaroiło się od ukraińskich dronów - do rosyjskiej stolicy zmierzało ich ponad 350, z czego nad regionem zestrzelono ponad 80. W ogniu stanęła także rafineria ropy naftowej w miejscowości Wiazniki. Rosjanie z kolei przeprowadzili uderzenie na Zaporoże.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Skutki nocnych ataków Ukrainy w głębi Rosji.
Ukraina - Rosja. Ukraińcy atakują w Moskwie, dziesiątki dronów na niebieExilenova+ / Telegrammateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W nocy z 12 na 13 lipca Ukraina przeprowadziła serię ataków dronami w głąb Rosji, w tym nad Moskwą i na rafinerię w Wiaźnikach.
  • W Moskwie według władz zestrzelono 81 dronów, a w wyniku ataku życie straciły trzy osoby, a pięć zostało rannych.
  • Rosyjskie siły przeprowadziły uderzenie na Zaporoże, w którym rannych zostało sześć osób, w tym dziecko.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińska armia przeprowadziła serię skutecznych ataków na strategiczne obiekty położone w głębi Rosji. O serii eksplozji i pożarach informowali w mediach społecznościowych m.in. mieszkańcy Kraju Stawropolskiego.

Ukraina - Rosja. Ukraińcy uderzyli w rosyjską rafinerię

Wiadomo, że ofiarą ukraińskich ataków padł tam obiekt związany z przetwórstwem naftowym - początkowo media informowały, że chodzi o skład ropy naftowej Łukoil-Jugnieftieprodukt w Michajłowsku, gdzie miało dojść do pożaru. Na ten moment doniesienia te nie zostały potwierdzone.

Informacje o skutecznym ataku na położoną w pobliskiej miejscowości Wiazniki rafinerię ropy naftowej przekazał natomiast gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow. "Atak doprowadził do pożaru w strefie przemysłowej wsi Wiazniki w rejonie szpakowskim (...). Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji o ofiarach" - napisał.

Zobacz również:

Atak na rafinerię ropy naftowej w Syzraniu
Wojna w Ukrainie

Rosyjska rafineria pod ostrzałem. Kłęby czarnego dymu nad miastem

Alicja Krause
Alicja Krause

Nieco ponad kilometr od tego składu ropy naftowej znajduje się inny, który już tydzień temu został zaatakowany przez ukraińskie siły. 

Wojna w Ukrainie. Setki dronów zbliżały się do Moskwy, są ofiary

W nocy niespokojnie było także w Moskwie. Mer Siergiej Sobianin poinformował w mediach społecznościowych o potężnej fali dronów, które pojawiły się na niebie nad rosyjską stolicą. "Od godziny 20:30 w kierunku obwodu moskiewskiego leciało ponad 350 wrogich dronów" - napisał, dodając, że większość bezzałogowców została zestrzelona.

Wiadomo jednak, że część dronów dotarła do celu. Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow poinformował, że w wyniku ataku życie straciły trzy osoby, a pięć kolejnych zostało rannych. "Obrona powietrzna zestrzeliła w nocy w regionie 81 dronów" - przekazał.

Z kolei rosyjskie siły w ostatnich godzinach uderzyły na Zaporoże, gdzie rannych zostało sześć osób - w tym dziecko.

"W wyniku ataku w budynku mieszkalnym zapaliły się mieszkania na piętrach od drugiego do czwartego. Służby ratownicze uratowały dwóch mieszkańców, dzięki wykorzystaniu drabin wozów strażackich, i ugasiły pożar" - przekazano w komunikacie.

Źródła: UNIAN, Reuters

Zobacz również:

Ukraina - Rosja. Zmasowany atak na Kijów, seria eksplozji. Są ranni
Wojna w Ukrainie

Rosjanie uderzyli na Kijów, rakiety Iskander w akcji. Są ranni

Dorota Hilger
Dorota Hilger


Prof. Dudek w ''Gościu Wydarzeń'' broni słów dyplomaty o ''ukraińskich ofiarach państwa polskiego'': Mamy swoje winy w stosunku do UkraińcówPolsat News

Najnowsze