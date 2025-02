- Rosja miała poważne powody, aby to (inwazja w Ukrainie - red.) zrobić, ponieważ przez długi czas była wprowadzana w błąd co do rozszerzenia NATO - twierdzi Robert Fico. W trakcie przemówienia na konferencji CPAC, premier Słowacji uzasadniał rosyjską agresję i oskarżył Wołodymyra Zełenskiego o niechęć do przeprowadzenia wyborów.