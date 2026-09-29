W skrócie Rozpoczęto przegląd kadrowy w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy, mający na celu ocenę praktycznego doświadczenia oficerów od 2022 roku.

Oficerowie bez doświadczenia bojowego mogą zostać przeniesieni na front, a ich stanowiska mogą zająć żołnierze z doświadczeniem z linii frontu.

Niektórzy członkowie Sztabu Generalnego wyrazili opór wobec decyzji naczelnego dowódcy.

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Mychajło Drapaty, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, kontynuuje zapowiedzianą rewolucję w ukraińskim wojsku. W poniedziałek generał przedstawił sztabowi decyzję o przeglądzie kadrowym, który ma wskazać, kto faktycznie posiada wiedzę na temat prowadzenia wojny.

Agencja Unian podkreśla, że decyzja Drapatego nie ma na celu umniejszać obecnym dowódcom. Oficerowie w Sztabie Generalnym mogą być biegłymi teoretykami, ale w środowisku o wielu zmiennych teoria czasami zawodzi - wskazano.

Generałowie na front? Ukraina szykuje zmiany w dowództwie

- Jeżeli wymagamy od wojsk zmian, trzeba zacząć od siebie - miał stwierdzić Drapaty podczas rozmowy z oficerami.

Kierownicy struktur organizacyjnych mają do 2 października przekazać dane o członkach Sztabu Generalnego Ukrainy, którzy od 2022 roku nie mieli praktycznego doświadczenia w wykonywaniu zadań bojowych na poziomie batalionu, brygady czy zgrupowania wojsk.

Część takich osób może zostać przeniesiona ze sztabu do jednostek wojskowych, natomiast ich miejsce mogliby zająć oficerowie biorący udział w walce z Rosjanami.

- Sztab Generalny powinien być serwisem dla wojsk i dostarczać im rozwiązania, które pomagają skuteczniej walczyć - powiedział jeden z oficerów w rozmowie z dziennikarzami Unian. Jego zdaniem dowództwo nie może tracić kontaktu z rzeczywistością wojennego frontu.

Decyzje Drapatego. Poruszenie w Sztabie Generalnym Ukrainy

Według źródeł portalu Ukraińska Prawda decyzja Mychajła Drapatego wywołała pewien opór. Niektórzy żołnierze chcą uniknąć oddelegowania ich do dowództwa niższego szczebla.

To jednak nie pierwszy kontrowersyjny krok Drapatego. Wcześniej naczelny dowódca anulował ponad 30 starszych rozkazów Sztabu Generalnego. Wśród nich znajdowała się m.in. organizacja przestarzałych programów szkoleniowych.

Źródła: Unian, Ukraińska Prawda



