W skrócie Rekordowe upały wpływają na działania wojenne w Ukrainie, powodując szczególne trudności dla załóg radzieckich czołgów T-72, które zamieniają się w trakcie upałów w "gigantyczne piece".

Temperatura wewnątrz czołgów T-72 po zakończeniu misji bojowych staje się bardzo wysoka, co odróżnia je od pojazdów zachodnich takich jak Abrams, Challenger czy Leopard, posiadających klimatyzację.

W Ukrainie przewidywany jest wzrost zużycia energii elektrycznej z powodu upałów, co może prowadzić do wydłużenia przerw w dostawie prądu nawet do 10-12 godzin dziennie.

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Rekordowe upały, które ogarnęły znaczną część Europy, stwarzają dodatkowe trudności ukraińskim żołnierzom na froncie. Szczególnie trudne jest to dla załóg radzieckich czołgów T-72, które z powodu braku klimatyzacji "dosłownie zamieniają się w pułapki termiczne" - donosi Reuters.

Starszy sierżant batalionu pancernego 65. samodzielnej brygady zmechanizowanej opowiedział agencji, że po zakończeniu misji bojowych temperatura wewnątrz pojazdu staje się niezwykle wysoka.

- Sprzęt bardzo mocno się nagrzewa po zakończeniu misji. Temperatura wewnątrz może być bardzo wysoka. W przeciwieństwie do czołgów Abrams, Challenger i Leopard - dostarczanych przez zachodnich partnerów - ten nie ma klimatyzacji - zauważył wojskowy.

Wojna w Ukrainie. Czołgi T-72 jako "gigantyczne piece"

Czołgi bojowe T-72 ważą od 41 do 45 ton, a w letnie upały ich stalowe kadłuby szybko się nagrzewają. Na pozycjach w obwodzie zaporoskim czołgiści są zmuszeni chłodzić się zimną wodą tuż obok pojazdów bojowych.

Jak zaznaczono, radzieckie czołgi w czasie upałów zamieniają się w "gigantyczne piece".

- Pomimo trudnych warunków pogodowych - teraz palącego upału, a zimą temperatur poniżej zera i błota - wciąż się trzymamy. Nadal walczymy z siłami rosyjskimi, uniemożliwiając im natarcie - powiedział wojskowy.

Ukraina - Rosja. Fala upałów i przerwy w dostawach prądu

W Ukrainie, ze względu na gwałtowny wzrost temperatury, spodziewany jest wzrost zużycia energii elektrycznej, głównie z powodu intensywnego używania klimatyzatorów. Może to doprowadzić do powrotu cogodzinnych przerw w dostawie prądu - donosi agencja UNIAN.

Przerwy w dostawie prądu mogą się wydłużyć do 10-12 godzin dziennie - tym bardziej jeśli Rosja będzie przeprowadzała ataki energetyczne - oznajmił Oleh Popenko, szef Związku Konsumentów Usług Komunalnych.





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