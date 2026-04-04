W skrócie Dwa rosyjskie drony Shahed zostały zestrzelone przez ukraińskie siły z odległości 500 kilometrów przy użyciu bezzałogowca STING.

Firma Wild Hornets poinformowała, że pilot Roman 'Hulk' z jednostki Buława użył technologii Hornet Vision Ctrl do przeprowadzenia tego ataku.

Według producenta drona STING, jest to pierwszy przypadek na świecie, gdy zdalnie pilotowany dron zestrzelił cel z tak dużej odległości.

O wyjątkowym dokonaniu ukraińskich sił zbrojnych w mediach społecznościowych poinformowała firma Wild Hornets, produkująca drony przechwytujące STING.

Jak poinformowano, pilot z Ukrainy zestrzelił z pomocą tego urządzenia dwa rosyjskie bezzałogowce typu Shahed z odległości 500 kilometrów. "Absolutny rekord świata" - podkreślono.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zestrzelili drony Rosji z odległości 500 km

"Wykorzystując technologię Hornet Vision Ctrl, Roman 'Hulk' z jednostki Buława zestrzelił dwa drony Shahed znajdujące się w odległości 500 km" - napisano w poście opublikowanym na portalu X.

Jak podkreślili jego autorzy, "to pierwszy raz na świecie, kiedy komuś udało się nie tylko zdalnie pilotować drona na tak dużą odległość, ale i faktycznie zestrzelić swoje cele". "Kiedy więc twierdzimy, że to dopiero początek - dokładnie to mamy na myśli" - dodano.

Wpis został uzupełniony o nagranie, na którym widać moment zestrzelenia jednego z charakterystycznych trójkątnych Shahedów.

Drony przechwytujące STING to nowoczesne bezzałogowce, które mogą osiągać prędkość nawet do 280 km/h, a przy tym są bardzo zwrotne i potrafią gwałtownie zmieniać kierunek lotu. W marcu twórcy zaprezentowali ich najnowszą wersję.

Źródło: UNIAN

