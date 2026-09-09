Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rekordowe uderzenie Ukrainy. Atak tysiące kilometrów od granicy

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Kijów przeprowadził rekordowy atak na oddalone od granicy o ponad trzy tysiące kilometrów zakłady przemysłu gazowego w Rosji. To najdalej wysunięte cele bezzałogowców od początku wojny w Ukrainie. Ukraińskie drony uderzyły także na port w Soczi, gdzie doszło do rozległego pożaru.

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Efekty ataku sił Ukrainy w Soczi w Rosji.
Wojna w Ukrainie. Rekordowy atak Ukrainy, płonie port w SocziSupernova+ / Exilenova+Telegram

W skrócie

  • Kijów przeprowadził rekordowy atak dronowy na zakłady gazowe w Rosji, oddalone o ponad trzy tysiące kilometrów od granicy.
  • W ukraińskim ataku bezzałogowców celem był również port w Soczi, gdzie wybuchł rozległy pożar.
  • Według danych sił Ukrainy, zaatakowane obiekty w Nowym Urengoju i regionie purowskim przetwarzały łącznie ponad 32 miliony ton surowca i do tej pory były uznawane przez rosyjskie władze za bezpieczne.
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Do ataku ukraińskich dronów na port w Soczi w Rosji doszło w środę późnym wieczorem. Informacje o uderzeniu przekazali lokalni dziennikarze, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia.

Widać na nich rozległy pożar na terenie obiektu i wybuchy na niebie, świadczące prawdopodobnie o działaniach rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie było celem ataku i jak poważne są szkody. Nie ma także informacji o rannych i ofiarach, a uderzenie nie zostało oficjalnie potwierdzone ani przez Rosję, ani Ukrainę.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w głębi Rosji, port w Soczi w ogniu

Lokalne media spekulują, że w operacji wzięły udział zarówno drony morskie, jak i tradycyjne bezzałogowce. Mieszkańcom, w związku z gęstym dymem unoszącym się nad miastem, zaleca się zamknięcie okien i pozostanie w domach.

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Atak na Soczi to niejedyna duża operacja Kijowa, do której doszło w środę. Kilka godzin wcześniej dowództwo Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało o ataku na zakłady w Nowym Urengoju i regionie purowskim w rosyjskim Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym.

Zaatakowane obiekty znajdują się ponad 3200 kilometrów od granicy rosyjsko-ukraińskiej. To najdalsze potwierdzone uderzenie ukraińskich dronów od początku pełnoskalowej inwazji Rosji.

Wojskowi z Ukrainy w oficjalnym komunikacie podkreślili, że zdolność przerobowa zakładu w Nowym Urengoju wynosi 19,5 mln ton surowca rocznie, natomiast zakład w Purowsku przetworzył w 2025 roku 13,4 mln ton kondensatu gazowego. Obszar ten był do tej pory uznawany przez rosyjskie władze za w pełni bezpieczny.

Źródło: TSN

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