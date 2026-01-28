W skrócie Rosja poniosła niemal 1,2 miliona ofiar na Ukrainie od lutego 2022 do grudnia 2025 roku. Kreml zdementował doniesienia.

Straty rosyjskie są ponad dwa razy większe niż straty ukraińskie, a łączna liczba ofiar obu stron może osiągnąć dwa miliony do wiosny 2026 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pomimo twierdzeń o przewadze na polu bitwy na Ukrainie, dane pokazują, że Rosja płaci ogromną cenę za prowadzoną wojnę. Od lutego 2022 roku siły rosyjskie poniosły niemal 1,2 miliona ofiar - zabitych, rannych i zaginionych. To największa strata podczas wojny jakiegokolwiek mocarstwa od zakończenia II wojny światowej.

Według CSIS (Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych) przy obecnych wskaźnikach łączne straty rosyjskie i ukraińskie mogą sięgnąć 2 milionów do wiosny 2026 roku. Ocena liczby ofiar i zabitych w czasie wojny jest trudna i nieprecyzyjna. Obie strony mają motywy, by zawyżać lub zaniżać liczby w celach politycznych.

Wojna w Ukrainie. CSIS: Ponad milion ofiar po stronie Rosji

Tylko w ostatnich 12 miesiącach odnotowano około 425 tys. zabitych i rannych Rosjan. Średnio około 35 tys. miesięcznie. Od początku wojny poległo 315 tys. żołnierzy rosyjskich.

Żadne mocarstwo nie poniosło w żadnej wojnie tak dużych strat lub ofiar od czasów II wojny światowej. W wojnie koreańskiej poległo 54,4 tys. amerykańskich żołnierzy. W Wietnamie zginęło ich 47,3 tys., 2,4 tys. straciło życie podczas operacji w Afganistanie, a 4,4 tys. w Iraku - podkreślili. - Te liczby są porażające - ocenili analitycy CSIS.

Ofiary po stronie Rosjan na polu bitwy są ponad 17 razy większe niż w przypadku Sowietów w Afganistanie w latach 80., 11 razy większe niż podczas wojen czeczeńskich w latach 90. i 2000. oraz ponad pięć razy większe niż wszystkie wojny rosyjskie i sowieckie razem wzięte od czasów II wojny światowej.

Liczba rosyjskich ofiar na polu walki jest znacznie większa niż liczba ofiar po stronie ukraińskiej - stosunek ten wynosi około 2,5:1 lub 2:1. Straty ukraińskie prawdopodobnie wyniosły od 500 tys. do 600 tys. zabitych, rannych i zaginionych.

Ogromne straty w rosyjskiej armii. Nowy raport CSIS

CSIS postanowiło przyjrzeć się powodom tak licznych strat po stronie Rosji. Wśród nich są:

niezdolność Rosji do skutecznego prowadzenia działań zintegrowanych i wspólnych,

słabe taktyka i szkolenia,

korupcja,

niskie morale,

skuteczna strategia obrony głębokiej Ukraińców w wojnie sprzyjającej obronie.

Na polu bitwy Rosja wykorzystuje rozproszone oddziały piechoty do wyczerpania i osłabienia ukraińskich linii, wraz z małymi dronami FPV, artylerią, bombami szybującymi i innymi broniami dalekiego zasięgu.

Rosyjskie jednostki rutynowo prowadziły natarcia małymi oddziałami, często słabo wyszkolonymi, wspieranymi przez pojazdy opancerzone lub lekkie pojazdy mobilne. Wyższe dowództwo rosyjskie często nakazuje tym siłom posuwanie się w kierunku pozycji ukraińskich w celu prowadzenia rozpoznania poprzez przyciąganie ognia.

Rosjanie reagują na raport CSIS. Odrzucają przedstawione dane

Na opublikowane przez amerykański think tank dane szybko zareagowali Rosjanie.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Jak opisuje agencja Reutera, Kreml zdementował informacje, z których wynika, że Moskwa straciła prawie 1,2 mln ofiar od czasu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Rosja oceniła, że "takie doniesienia postrzegają za niewiarygodne".

Źródło: CSIS

Hennig-Kloska w "Graffiti" o kampanii w Polsce 2050: Wniosła wiele pozytywnych emocji Polsat News