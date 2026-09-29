W skrócie Rosja zamierza w 2027 roku przeznaczyć 17,1 biliona rubli na siły zbrojne, co ma być największą taką sumą od początku inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Z dokumentów budżetowych wynika, że Moskwa planuje w ciągu trzech lat przeznaczyć łącznie 50 bilionów rubli na wojsko, a deficyt budżetowy Rosji w 2026 roku wzrósł do 3,2 proc. PKB.

Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed zwiększonymi wydatkami Rosji na zbrojenia i mobilizacją wojsk, w tym planami rekrutacji żołnierzy oraz dużymi inwestycjami w drony i amunicję.

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Agencja Reutera poinformował, że Rosja planuje w 2027 roku wydać 17,1 biliona rubli (około 778 mld zł) na swoje siły zbrojne. Stanowi to wzrost o około 27 proc. w stosunku do wcześniej zaplanowanej kwoty.

"Będzie to największa kwota, jaką Rosja wyda na swoje siły zbrojne od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku" - wskazał z kolei Kyiv Independent.

Rosja planuje kolejne dozbrojenie. Media poinformowały o bilionach rubli

Z rosyjskich dokumentów budżetowych wynika też, że w sumie Moskwa planuje wydać 50 bilionów rubli (około 2,3 bln zł) w ciągu najbliższych trzech lat. Kreml planował w samym 2026 roku wydać 12,1 biliona rubli (około 550 mld zł). Kwota ta jednak nie jest potwierdzona, ponieważ dokładne dane są ściśle tajne.

Reuters poinformował ponadto, że - wraz ze wzrostem wydatków na obronność - w Rosji wzrósł też deficyt budżetowy. Dokumenty wykazały, że w 2026 roku wyniósł on 3,2 proc. PKB w porównaniu z 1,6 proc. z początku tego roku.

Agencja ujawniła, że oczekuje się, iż ostateczny projekt rosyjskiego budżetu zostanie przedstawiony przez rząd 1 października.

Wojna w Ukrainie. Mobilizacja w Rosji, źródła mówią o setkach tysięcy nowych żołnierzy

Informacje o zwiększeniu przez Moskwę wydatków na wojsko pojawiły się niedługo po tym, jak Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja rozpoczęła dodatkową mobilizację wojsk. Ze słów ukraińskiego prezydenta wynikało, że Kreml zamierza zrekrutować m.in. dodatkowe 10 tys. żołnierzy z Korei Północnej.

Władimir Putin z kolei w poniedziałek podpisał dekret rozszerzający siły zbrojne kraju o 15,5 tys. osób. Tym samym zwiększył całkowitą liczebność żołnierzy do 2 441 630.

Ukraiński wywiad stwierdził ponadto, że rosyjski Sztab Generalny jest gotowy zmobilizować około 300 tys. żołnierzy w latach 2026-2027. Wysoki rangą urzędnik ukraiński powiedział w rozmowie z Kyiv Independent, że w ten sposób Moskwa chce uzupełnić około 400 tys. powstałych w wyniku wojny wakatów.

Zełenski ostrzegał przed inwestycjami Rosji. Podawał konkretne typy broni

Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski kilka dni temu ostrzegał przed wzrostem rosyjskich wydatków na zbrojenia. Jak wówczas podkreślał, Kreml "nie przygotowuje się do zakończenia wojny".

- Putin ciągle znajduje wymówki, żeby się nie spotykać, nie organizować spotkań trójstronnych, nie rozmawiać, nie kończyć i nie powstrzymywać tych zabójstw. Robi to samo od lat i wszyscy nasi partnerzy to czują. Szuka pretekstów do wojny - mówił.

Prezydent Ukrainy ujawnił wówczas, że w przyszłym roku "Rosja planuje wydać 12 miliardów dolarów, otwiera się w nowym oknie na produkcję samych dronów odrzutowych i amunicji krążącej". - I tylko na tę jedną kategorię broni. Oczywiście nie dotyczy to tylko Ukrainy - mówił.

Zełenski zapewniał przy tym, że w najbliższym czasie zostaną podjęte kolejne wysiłki dyplomatyczne mające na celu zmianę sytuacji i zakończenie konfliktu.

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Źródła: Kyiv Independent, Reuters



