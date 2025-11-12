Bartosz Cichocki był gościem programu "Ukraiński Fokus" emitowanego na kanale Espreso TV. Dyplomata pytany był w nim o program zbrojeń realizowany przez rząd Donalda Tuska, a wcześniej Mateusza Morawieckiego.

- Jestem przekonany, że po decyzjach zarówno poprzedniego, jak i obecnego rządu dotyczących zakupu broni, podniesienia poziomu gotowości ludności, zarówno sił cywilnych, jak i zbrojnych, agresję na nasze terytorium traktujemy jako realny scenariusz, który może się wydarzyć - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Były ambasador o wsparciu dla Kijowa

W dalszej części rozmowy podjęty został temat wsparcia wojskowego dla Ukrainy ze strony Polski. Bartosz Cichocki zwrócił uwagę, że politycy mają świadomość, że Rosja zaangażowana w konflikt w Ukrainie nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnej agresji.

- Rozumiemy, przynajmniej na szczeblu państwowym, że pomoc dla Ukrainy jest prawdopodobnie najtańszym i najskuteczniejszym sposobem uniknięcia tej wojny lub odłożenia jej na później. Dlatego powinniśmy spojrzeć na to w ten sposób - podkreślił.

Dyplomata zauważył jednak, że w społeczeństwie rośnie "rodzaj sceptycyzmu" wobec Ukraińców. - Musimy nad tym pracować, musimy to zrozumieć. Miękka siła Ukrainy jest tu również potrzeba - mówił, dodając, że największym wyzwaniem może być przekonanie dużej części Polaków, że miliardowe wydatki z budżetu na wsparcie działań Kijowa, jest opłacalne dla naszego kraju.

