Podano również, że w czwartkowych atakach rannych zostało 159 osób, w tym 16 dzieci. Ukraińska służba ratownicza podkreśliła, że stanowi to największą liczbę dzieci rannych w jednym ataku na miasto od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w 2022 roku.

Jak przekazał szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko wśród rannych znalazło się pięciomiesięczne dziecko. Pięcioro dzieci trafiło do szpitala. Władze podały, że wśród zniszczonych w ataku budynków w 27 lokalizacjach w stolicy znalazły się szkoły i szpitale.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w czwartek swoich sojuszników do doprowadzenia do "zmiany reżimu" w Rosji. "Dzisiaj świat po raz kolejny zobaczył reakcję Rosji na nasze pragnienie pokoju. Dlatego pokój bez siły jest niemożliwy " - komentował Zełenski. Dodał, że "atak był niezwykle podstępny i celowo zaplanowany, aby przeciążyć system obrony powietrznej".

Atak na Kijów. Trump: To obrzydliwe. Prezydent USA grozi nowymi sankcjami

- Rosja - uważam, że to, co robią, jest obrzydliwe. Uważam, że to obrzydliwe - powiedział Trump dziennikarzom.