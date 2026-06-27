W skrócie Prezydent Ukrainy poinformował, że pociski FP-5 Flamingo trafiły w zakład Titan-Barrikady w Wołgogradzie, powodując pożar na jego terenie.

Zaatakowany kompleks według prezydenta służy do produkcji systemów artyleryjskich i sprzętu wojskowego, w tym komponentów do systemów rakietowych używanych przeciwko Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski wymienił ostatnie rosyjskie ataki na Ukrainę oraz podkreślił priorytety dotyczące obrony powietrznej, współpracy w ramach "Drone Deal" i wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.

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"Każdy rosyjski obiekt militarny służący do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie stanowi uzasadniony cel naszych sankcji dalekiego zasięgu" - podkreślił Wołodymyr Zełenski we wpisie zamieszczonym na platformie X.

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Ukraina zaatakowała zakład Titan-Barrikady w Wołgogradzie

Jak wskazał ukraiński prezydent, zaatakowany zakład jest dużym kompleksem przemysłowym, służącym Rosji do produkowania systemów artyleryjskich i specjalistycznego sprzętu wojskowego - w tym komponentów do systemów rakietowych wykorzystywanych do ataków na Ukrainę.

"Zasięg ukraińskich sankcji dalekiego zasięgu wciąż się rozszerza. I to właśnie nasza presja, wywierana dzień po dniu, kładzie podwaliny pod godny pokój, który w końcu nadejdzie. Jestem wdzięczny każdemu ukraińskiemu inżynierowi i żołnierzowi, którzy sprawiają, że nasze zdolności dalekiego zasięgu stają się rzeczywistością" - napisał Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o atakach Rosji. Naloty "niemal codziennie"

Prezydent zamieścił również wpis wyliczający ataki Rosji przeprowadzone w Ukrainie na przestrzeni ostatniego tygodnia. Celem, jak przekazał, stało się 15 regionów, a naloty wymierzano "niemal codziennie" w Chersoń, Zaporoże, Charków i Sumy. Zełenski podkreślił, że Rosjanie atakują zwykłe budynki mieszkalne oraz infrastrukturę cywilną.

"Niestety, niemal każdego dnia odnotowujemy ofiary tego terroru. A zagrożenie ze strony tych rosyjskich ataków pozostaje stałe. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano około 1 400 dronów bojowych, prawie 1 500 kierowanych bomb lotniczych oraz 19 pocisków różnego typu, w tym balistycznych" - wyliczał prezydent.

Zełenski wskazał również obecne priorytety ukraińskich sił - wzmocnienie obrony powietrznej, a przede wszystkim ochrony przeciwrakietowej, rozszerzenie współpracy w ramach "Drone Deal" oraz zwiększenie presji na Rosję.

"Sankcje wobec Rosji i jej partnerów związane z tą wojną muszą być egzekwowane tam, gdzie będą najbardziej odczuwalne. Potrzebujemy zdecydowanych i szybkich działań, które zmuszą Rosję do podjęcia kroków w kierunku zakończenia tej wojny" - podkreślił.

W czwartek Zełenski zatwierdził z kolei "40-dniową operację wpływu, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny".

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