W skrócie Po ukraińskim ataku dronów na rafinerię Łukoilu w Wołgogradzie zginęły cztery osoby, a dwie trafiły do szpitala.

Mieszkańcy Wołgogradu w obawie przed brakiem paliwa ruszyli na stacje, co spowodowało wzrost cen o 50 kopiejek za litr i długie kolejki.

W nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 144 z 467 dronów skierowanych w stronę Moskwy, co wymusiło ograniczenia na lotniskach.

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Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow poinformował w nocy, że po upadku szczątków dronów pojawiły się ogniska pożaru na terenie rafinerii w południowej strefie przemysłowej miasta i w jego sąsiedztwie.

Początkowo władze informowały o braku poszkodowanych. Rano Boczarow przekazał, że czterech pracowników południowej strefy przemysłowej zginęło, a dwóch trafiło do szpitala.

Na podstawie zdjęć świadków ASTRA ustaliła, że ogień pojawił się na terenie rafinerii Łukoilu w dzielnicy Krasnoarmiejskiej. O pożarze w tym samym zakładzie informowały ukraińskie kanały monitorujące. W trakcie nalotu na lotnisku w Wołgogradzie czasowo wstrzymano starty i lądowania.

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Wołgograd. Kierowcy tankowali do pełna, rano rosły kolejki

Kierowcy zaczęli podjeżdżać na stacje w nocy z czwartku na piątek, gdy trwał jeszcze nalot. Na nagraniach opublikowanych przez rosyjski kanał ASTRA widać samochody czekające na tankowanie. Autor jednego z filmów mówi, że jest druga w nocy.

Jeden z mieszkańców powiedział lokalnemu portalowi V1.ru, że po komunikacie gubernatora pojechał na najbliższą stację, żeby zatankować do pełna. Gdy otwarto ją o godz. 2.30, był pierwszy przy dystrybutorze.

Rano na stacji przy ul. Parchomienki inny kierowca naliczył już po pięć do siedmiu samochodów przy każdym dystrybutorze. Obawiał się powtórki z lata i początku jesieni, kiedy na paliwo trzeba było czekać znacznie dłużej.

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Jak podaje Meduza, tej samej nocy na stacjach sieciowych w Wołgogradzie i okolicach ceny najpopularniejszych rodzajów benzyny wzrosły o 50 kopiejek za litr.

Rafineria Łukoilu w Wołgogradzie na celowniku Ukrainy

Zakład w Wołgogradzie należy do największych rafinerii w Rosji. Może przerabiać około 14 mln ton ropy rocznie i zaopatruje południe kraju m.in. w benzynę i olej napędowy.

Według wyliczeń kanału Exilenova+ to trzynasty atak na tę rafinerię od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Po poprzednim uderzeniu z 2 października zakład całkowicie wstrzymał przerób ropy - informował Reuters.

W sumie Rosję z czwartku na piątek zaatakowało 1198 dronów. Tej samej nocy bezzałogowce kierowały się w stronę Moskwy. Według mera Siergieja Sobianina w stronę regionu moskiewskiego leciało 467 maszyn.

Na podejściu do stolicy rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zneutralizować 144 z nich. Na czterech moskiewskich lotniskach wprowadzono nocą ograniczenia, które zniesiono rano.

Źródło: Meduza, Reuters, ASTRA



