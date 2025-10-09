W skrócie Radosław Sikorski uważa, że Władimir Putin nie jest zainteresowany negocjacjami pokojowymi i dąży do odbudowy rosyjskiego imperium.

Szef MSZ podkreśla, że wszelkie wysiłki dyplomatyczne ze strony USA, nie przyniosły skutku z powodu postawy Putina.

Sikorski wzywa USA do dalszego wspierania Ukrainy.

Radosław Sikorski w swoim artykule dla "The New York Times" zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone podjęły wiele działań, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Nie przyniosły one jednak żadnego skutku. Według szefa MSZ winny temu jest prezydent Rosji Władimir Putin, który nie jest zainteresowany osiągnięciem pokoju.

"Od swojego zaprzysiężenia prezydent Trump próbował wszystkich możliwych środków dyplomatycznych, by osiągnąć pokój w Ukrainie. Osobiście i publicznie prosił prezydenta Rosji Władimira Putina, by "zakończył wojnę", a gdy ten go zignorował - zaproponował mu spotkanie jeden na jednego na Alasce" - napisał Sikorski.

Według niego, Putin nie pojechał jednak na spotkanie z Trumpem, by negocjować zakończenie wojny, lecz by "kupić czas". "Jego długoterminowe cele się nie zmieniły: chce odbudować rosyjskie imperium, podważyć północnoatlantyckie gwarancje bezpieczeństwa, podzielić Zachód i ostatecznie - osłabić Stany Zjednoczone" - uważa szef MSZ.

Sikorski: Z Rosją da się negocjować

Mimo to, stwierdził Radosław Sikorski, negocjacje z Rosją są możliwe, ale muszą odbywać się w dwóch etapach. "Najpierw trzeba zrobić pokaz siły, a dopiero później można rozmawiać" - napisał.

"Jedynym sposobem na sprowadzenie (Putina - red.) do stołu negocjacyjnego jest uświadomienie mu, że nie może uniknąć odpowiedzialności za pomyłkę, którą popełnił 24 lutego 2022 roku, gdy rozpoczął pełnoskalową inwazję na Ukrainę" - uważa Sikorski.

Dlatego według niego konieczne jest dalsze udzielanie wsparcia dla Kijowa, zarówno finansowego jak i militarnego. "Rosyjskie przywództwo musi zrozumieć, że próby odbudowania ostatniego europejskiego imperium są skazane na porażkę. Epoka imperiów dobiegła końca" - stwierdził.

Źródło: The New York Times

