W skrócie Władimir Putin w wywiadzie dla filmu Emira Kusturicy wezwał Ukraińców do przejścia na, jak to określił, właściwą stronę historii i zjednoczenia się z Rosją.

Prezydent Rosji oskarżył Zachód o wspieranie Kijowa w celu osłabienia i rozczłonkowania Rosji oraz podporządkowania Ukrainy własnym interesom geopolitycznym.

Ukraińskie media, w tym portal TSN, określiły wypowiedzi rosyjskiego przywódcy jako cyniczne, wskazując na powielanie propagandy i ignorowanie zniszczeń wojennych spowodowanych przez Rosję.

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Putin udzielił wywiadu Emirowi Kusturicy w filmie dokumentalnym "Nasz chrzest. Prymas" nakręconego z okazji 80. urodzin patriarchy moskiewskiego Cyryla. Spora część rozmowy była poświęcona kwestiom religijnym i historycznym, ale nie zabrakło również tematów związanych z wojną w Ukrainie i relacjami z Zachodem.

- Historia naszego kraju jest taka, że gdy tylko stawał się silniejszy, potężniejszy, natychmiast pojawiały się siły, które chciały "dzielić i rządzić". Uważam, że to, co dzieje się teraz, jest kontynuacją tej samej polityki. Dziel i rządź. Chęci ograniczenia potencjału Rosji, uczynienia jej bardziej uległą, a ostatecznie, w taki czy inny sposób, podporządkowania jej własnym interesom - stwierdził.

Według Putina Zachód wspiera Kijów, ponieważ liczy, że obie strony konfliktu osłabną, a następnie ten będzie mógł sobie je podporządkować. - Ukraińcy muszą zrozumieć: wszystko, co się dzieje, i każdy, kto ich popiera, także w obecnych warunkach konfrontacji z Rosją, robi to nie w interesie Ukrainy, lecz w swoim własnym - w celu osłabienia, rozczłonkowania, rozmontowania każdego na części i podporządkowania go swojej woli - stwierdził.

Putin apeluje do Ukraińców. "Przejdźcie na naszą stronę"

Prezydent Rosji zwrócił się również do Ukraińców z nietypowym apelem. - Chciałbym powiedzieć: przejdźcie na naszą stronę, bo to jest nasza wspólna strona. Przejdźcie na wspólną, właściwą stronę historii - powiedział.

Putin stwierdził, że Rosjanie i Ukraińcy powinni się zjednoczyć. - Może nie w ramach jednego państwa - nie o tym mówimy. Ale dążyć do zjednoczenia w najszerszym tego słowa znaczeniu - powiedział.

- A zatem, jeśli mówimy o Ukraińcach, chciałbym, żeby to usłyszeli. I bez względu na to, co się stanie, bez względu na tragedie, które mają miejsce dzisiaj, musimy myśleć o przyszłości, o przyszłości naszych dzieci i zrozumieć, że jeśli chcemy być silni, ważni i mieć warunki do dobrego rozwoju, musimy, być razem. Musimy połączyć nasze wysiłki, aby osiągnąć wspólne cele - dodał.

Według rosyjskiego przywódcy władzę w Ukrainie przejęli nacjonaliści, którzy "nienawidzą innych narodów". Stwierdził też, że Ukraina zaczęła się rozpadać nie z powodu rosyjskich ataków, ale znacznie wcześniej - w momencie upadku ZSRR i uzyskania niepodległości.

- Ukraina straciła stocznie, produkcję samolotów i rakiet. Nastąpiły depopulacja i deindustrializacja. Wszystko się rozpadło. I nie teraz, nie w ostatnich tygodniach, pod wpływem odwetowych ataków rosyjskich wojsk rakietowych. Nie, rozpadło się samo z siebie - ocenił.

Ukraińcy komentują słowa Putina. "Cyniczne"

Wypowiedzi rosyjskiego przywódcy spotkały się z reakcją ukraińskich mediów. Portal TSN określił je jako "cyniczne".

"Putin powtórzył rosyjską propagandę i próbował zrzucić winę za wojnę i zniszczenia na władze ukraińskie i Zachód. Próbuje przedstawić Ukrainę jako państwo, w którym rzekomo panuje wrogość wobec Rosjan" - napisano.

"Rosyjski dyktator zrzucił też na Kijów odpowiedzialność za zniszczenia w Ukrainie, twierdząc, że rozpoczęły się one na długo przed ostatnimi tygodniami. Nie wspomniał jednak, że ukraińskie miasta i wsie były niszczone przez armię rosyjską za pomocą ataków rakietowych i dronów" - dodano.



