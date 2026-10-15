W skrócie Władimir Putin przekazał, że ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie nie przyniosły poważnych szkód i zapowiedział reakcję na te działania.

Rafineria ropy naftowej w Riazaniu została zaatakowana po ogłoszeniu przez prezydenta Ukrainy wznowienia ataków na rosyjskie obiekty energetyczne.

Marynarka wojenna Ukrainy przeprowadziła też atak na lotnisko w Borisoglebsku, niszcząc sześć samolotów Su-34M.

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O sprawie poinformował Reuters, powołując się na doniesienia agencji Interfax. Z jej relacji wynika, że Władimir Putin stwierdził, iż ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej "nie spowodowały znaczących zniszczeń". Ponadto zapowiedział odpowiedź na te uderzenia.

- Uderzają tu i tam. Nic szczególnie znaczącego. Niemniej jednak kontynuują ataki - powiedział przywódca Kremla.

Ukraina uderzyła w rafinerię w Riazaniu. Głos zabrali Putin i Pieskow

Wypowiedź prezydenta Rosji pojawiła się krótko po tym, jak w ogniu stanęła rafineria ropy naftowej w Riazaniu. Do uderzenia doszło niedługo po zapowiedzi prezydenta Ukrainy o wznowieniu uderzeń na obiekty energetyczne Rosji. Wołodymyr Zełenski wskazywał w wywiadzie dla "Financial Times", że jego kraj nie atakował rosyjskich rafinerii od trzech dni, aby spełnić żądanie USA.

- Zakaz (ataków na rafinerie - red.) został zniesiony. Mamy dość - zakomunikował. Jak tłumaczył, ogłoszony przez Donalda Trumpa "rozejm energetyczny" w praktyce nie obowiązuje, bo Rosja cały czas prowadzi akcje ofensywne.

Wcześniej na temat ataku Ukrainy na rafinerię wypowiadał się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Chciałbym przypomnieć wczorajsze oświadczenie wicepremiera Ołeksandra Nowaka. Stwierdził on, że w istocie nie było moratorium ze strony Ukrainy - mówił, cytowany przez propagandową rosyjską agencję TASS.

Pieskow zarzucił też Zełenskiemu, że nieprawdą jest, iż Ukraina nie atakowała w ostatnim czasie rosyjskich obiektów energetycznych. - Ataki na nasze rafinerie i zakłady energetyczne trwają od kilku dni. Nie ma więc tu nic nowego - stwierdził.

Rosja. Ukraina uderzyła w obiekty wojskowe. Zniszczyła sześć samolotów

Przypomnijmy, że rafineria w Riazaniu została zaatakowana w nocy ze środy na czwartek. Oprócz ataku na rosyjski zakład energetyczny odnotowano też uderzenie na obiekty wojskowe w mieście Borisoglebsk.

Marynarka wojenna Ukrainy podczas nocnego ataku na tamtejsze lotnisko zniszczyła sześć rosyjskich samolotów Su-34M. W akcji wykorzystano system rakiet przeciwokrętowych Neptun.

"Samoloty Su-34M mogą przenosić jednocześnie kilka bomb kierowanych i odłamkowo-burzących oraz pocisków rakietowych różnych typów. Stanowią jeden z głównych środków rosyjskiego lotnictwa do przeprowadzania ataków bombowych na pozycje Sił Obronnych Ukrainy i miejscowości na linii frontu" - podała w oficjalnym komunikacie ukraińska armia.

Z dotychczasowych informacji wynika, że w obu atakach nie odnotowano ofiar. Po nalotach władze obwodu woroneskiego zamknęły część placówek oświatowych.

Źródła: Reuters, Interfax, "Financial Times", TASS



