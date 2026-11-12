W skrócie Władimir Putin zaproponował przeprowadzenie misji humanitarnej w Konstantynówce podczas spotkania z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Rosyjski przywódca szacuje, że w Konstantynówce przebywa od 400 do 500 cywilów, a oczyszczenie dróg z min przed ewakuacją zajmie około pięciu dni.

Projekt ma być nadzorowany przez Rzeczników Praw Człowieka Rosji i Ukrainy, wzorując się na operacji humanitarnej przeprowadzonej w Oleszkach pod koniec października.

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Władimir Putin zaproponował przeprowadzenie misji humanitarnej w Konstantynówce podczas czwartkowej rozmowy z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem.

Według jego relacji byłaby to podobna operacja do tej, którą przeprowadzono na terenie Ołeszek pod koniec października. Zorganizowanie misji humanitarnej zaproponował rzecznikom praw człowieka Rosji i Ukrainy - Janie Łantratowej oraz Dmytro Łubińcowi.

Operacja humanitarna na wschodzie Ukrainy? Putin z propozycją

Z informacji przekazanych przez Putina w mieście przebywa około 400-500 cywilów. - Zrobimy to samo, co w Ołeszkach. Zaprosimy przedstawicieli prasy zagranicznej, w tym amerykańskiej. Powierzymy to rzecznikom praw człowieka - mówił rosyjski przywódca.

- Potrzebujemy około pięciu dni, żeby oczyścić z min drogi prowadzące do Konstantynówki - zapowiedział Putin. Nie sprecyzował, kiedy ewentualna ewakuacja miejscowej ludności miałaby się odbyć.

Na propozycję Moskwy zareagował doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn. Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, poprzez komunikator internetowy, stwierdził: "Biorąc pod uwagę, że w Ołeszkach (Rosjanie - red.) wprowadzili sprzęt wojskowy i przeprowadzili rotację żołnierzy pod przykrywką operacji humanitarnej, jasne jest, czego chcą w Konstantynówce". Jak dodał, trzeba jednak wyjaśnić wszystkie szczegóły.

Konstantynówka, która leży we wschodniej Ukrainie, od czerwca 2026 roku znajduje się pod kontrolą Rosji.

Putin zaproponował misję humanitarną w Konstantynówce

Zawieszenie broni w Ołeszkach trwało od 27 października do 1 listopada. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać walki w regionie, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację miejscowej ludności. W organizację misji zaangażowana była Melania Trump.

Według władz w Kijowie sytuacja ludzi, którzy pozostali w Ołeszkach, była dramatyczna. Biały Dom potwierdził, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało około dwa tys. osób, w tym 50 dzieci. Ołeszki zostały zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Źródła: Reuters, RIA Nowosti, TASS



