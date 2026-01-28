Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Putin zaprasza Zełenskiego do Moskwy. "Zapewnimy bezpieczeństwo"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

- Propozycja spotkania Putina z Zełenskim to dla nas żadna nowość - powiedział doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow. - Proszę, przekażcie mu (prezydentowi Ukrainy) zaproszenie do Moskwy. Zapewnimy bezpieczeństwo i niezbędne warunki do pracy - dodał. Wcześniej deklarację Zełenskiego do gotowości osobistego spotkania z Putinem przekazał szef ukraińskiego MSZ.

Dwóch mężczyzn stojących na tle budynku z czerwoną gwiazdą na szczycie, po lewej stronie w kurtce wojskowej, po prawej w garniturze i krawacie, obaj ustawieni na tle charakterystycznej architektury rosyjskiej.
Uszakow: Władimir Putin zaprasza Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy123RF/ PETRAS MALUKAS; ALEXANDER KAZAKOV / POOLAFP

W skrócie

  • Jurij Uszakow poinformował, że propozycja spotkania Putina z Zełenskim nie jest nowa i przekazał zaproszenie dla prezydenta Ukrainy do Moskwy.
  • Uszakow zapewnił, że w Moskwie zostaną zapewnione bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do pracy dla Zełenskiego.
  • Pomimo zaproszenia, w Ukrainie nadal obowiązuje dekret zakazujący bezpośrednich rozmów z Putinem, a propozycja Kremla została wcześniej uznana przez stronę ukraińską za nie do przyjęcia.
Jurij Uszakow, w rozmowie z dziennikarzami rosyjskich agencji informacyjnych, przypomniał, że prezydent USA Donald Trump sugeruje, aby rozważyć osobiste spotkanie Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego.

- To dla nas żadna nowość. Nawiasem mówiąc, wielokrotnie omawialiśmy to podczas rozmów telefonicznych - powiedział, cytowany przez Ria Nowosti.

Uszakow: Zapraszamy Zełenskiego do Moskwy

Uszakow przypomniał, że sam Putin już wcześniej zapraszał Zełenskiego na szczyt pod warunkiem zorganizowania go w Moskwie.

- Proszę, przekażcie (Wołodymyrowi Zełenskiemu - red.) zaproszenie do Moskwy. Jednocześnie możemy zagwarantować bezpieczeństwo i niezbędne warunki pracy - powiedział Uszakow.

    Doradca rosyjskiego przywódcy podkreślił, że ten nigdy nie odmawiał osobistych kontaktów z Zełenskim. Zaznaczył natomiast, że rozmowy liderów muszą być dobrze przygotowane i skupione na dopięciu porozumień, a nie omawianiu ich od podstaw.

    Potencjalne spotkanie Zełenski - Putin. Deklaracja z Kijowa

    Dzień wcześniej - we wtorek - minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przekazał Europejskiej Prawdzie, że prezydent Wołodymyr Zełenski jest gotów na osobiste spotkanie z Władimirem Putinem.

    Według ministra Zełenski chce omówić dwie wrażliwe kwestie, dotyczące terytorium i Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Nie wiadomo, gdzie i kiedy miałoby odbyć się takie spotkanie.

    Tymczasem w Ukrainie - od września 2022 roku - nadal obowiązuje dekret zabraniający bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem. W styczniu Sybiha potwierdził, że prezydencka decyzja pozostaje w mocy i ma na celu zapobiec separatyzmowi w kraju.

      Kreml powtarza propozycję spotkania w Moskwie

      Przypomnijmy, że zaproszenie Zełenskiego do Moskwy po raz pierwszy zostało wygłoszone przez Putina we wrześniu ubiegłego roku. Jak podkreślał rosyjski przywódca, on sam nie miał zamiaru się nigdzie wybierać.

      Przedtem jednak Zełenski został wpisany na listę osób poszukiwanych za działania przeciw Rosji.

      Wówczas szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha nazwał propozycję Kremla ofertą "nie do przyjęcia". Zełenski natomiast skomentował, że za pomocą takiego zaproszenia Putin próbuje przeciągać spotkanie z nim.

      - Amerykańscy partnerzy powiedzieli nam, że Putin zaprosił mnie do Moskwy. Uważam, że jeśli chcecie, by nie było spotkania, powinniście zaprosić mnie do Moskwy - podkreślił Zełenski. - Niech przyjedzie do Kijowa - mówił.

      Źródła: Ukraińska Prawda, Europejska Prawda, Ria Nowosti

      Najnowsze