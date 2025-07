Putin zapowiedział ofensywę, dał sobie 60 dni. Nowe doniesienia mediów

Deklaracja Władimira Putina o "wznowieniu wysiłków mających na celu okupację terenów aż do granic administracyjnych obwodów Ukrainy" doprowadziła do radykalnej zmiany w nastawieniu Donalda Trumpa - donosi portal Axios. Prezydent USA miał usłyszeć tego typu zapowiedź podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z Putinem. - On chce zabrać wszystko - powiedział Trump prezydentowi Francji, zdając relację z rozmowy.