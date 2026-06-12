Putin zapowiada bolesne uderzenie, mówi o setkach tysięcy. Kijów reaguje

W skrócie Władimir Putin przyznał, że niedawne ukraińskie ataki zaszkodziły rosyjskiej gospodarce, lecz twierdzi, że wszystko zostaje szybko odbudowane.

Po ukraińskich uderzeniach na terytorium Rosji, Putin mówił o postępach rosyjskiej armii i trwających pracach nad rozwojem systemów dronów oraz obrony powietrznej.

Ukraińskie Siły Powietrzne wydały ostrzeżenie przed możliwym atakiem rakietą Oriesznik.

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Rosyjski przywódca powiedział w piątek, że celem Ukraińców jest "doprowadzenie do rozłamu w rosyjskim społeczeństwie, sianie zamętu i wyrządzenie szkód gospodarczych". Podczas spotkania z żołnierzami na Kremlu dodał też, że "to im się nie uda".

Przyznał również, że ukraińskie uderzenia wyrządziły "szkody gospodarcze", ale "wszystko szybko się odbudowuje".

Putin po atakach w głębi Rosji. Mówił o pracy nad nowymi dronami

Swoje oświadczenie Putin wygłosił kilkanaście godzin po udanych ukraińskich atakach m.in. na okupowanym Krymie, w rosyjskich obwodach briańskim oraz samarskim czy w oddalonej o ponad 1200 kilometrów od granicy z Ukrainą Republice Tatarstanu. Skutecznie uderzono w strategiczne fabryki i przedsiębiorstwa współpracujące z wojskiem.

Podczas obchodów Dnia Rosji - rosyjskiego święta państwowego - dyktator mówił także, że rosyjskie wojska podczas inwazji na Ukrainę każdego dnia notują postępy, a liczba żołnierzy biorących udział w "specjalnej operacji wojskowej" (jak rosyjska propaganda określa inwazję) przekracza 700 tys.

- Krok po kroku, nie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale wciąż posuwamy się naprzód, każdego dnia - mówił, cytowany przez kremlowską agencję TASS.

Wśród zapewnień padła też m.in. deklaracja wzmocnienia systemów obrony powietrznej, co ma zostać osiągnięte przez rozwój dronów FPV oraz bezzałogowców wspomaganych sztuczną inteligencją.

- W tych obszarach trwają bardzo intensywne prace - mówił Putin. Wskazał także na problem z dronami Ukraińców, które "wiszą w powietrzu jak muchy, uniemożliwiając żołnierzom podniesienie głów".

Rosja użyje rakiety Oriesznik? Ukraińskie wojsko ostrzega

Również w piątek Ukraińskie Siły Powietrzne wydały ostrzeżenie o możliwym ataku rakietą Oriesznik z rosyjskiego poligonu Kapustin Jar. "Nie ignorujcie sygnałów alarmu lotniczego!" - przekazano w komunikatorze Telegram.

Ukraińskie media wskazują, że głównym problemem ukraińskich sił zbrojnych jest brak systemów zdolnych do śledzenia rakiet balistycznych poruszających się na takiej wysokości i przemierzających tak duży dystans.

Z poligonu Kapustin Jar trzykrotnie wystrzeliwano Orieszniki w stronę Ukrainy: 21 listopada 2024 r. w kierunku miasta Dniepr, 8 stycznia 2026 r. w stronę Lwowa i 24 maja 2026 r. w kierunku Białej Cerkwi, miasta w obwodzie kijowskim. Poligon ten jest jednym z ważniejszych miejsc, gdzie testowane są nowe rosyjskie pociski rakietowe różnych typów i systemy artyleryjskie.

Oriesznik to rosyjski system rakietowy średniego zasięgu (IRBM). Zdaniem zachodnich ekspertów jest to zmodyfikowana wersja międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-26 Rubież. Pocisk porusza się z prędkością dochodzącą do 8-10 machów (ponad 10-12 tys. km/godz.) i ma zasięg do 5,5 tys. km.

Rakieta przemieszcza się w przestrzeni kosmicznej, w której następuje oddzielenie się segmentu bojowego, który może być wyposażony w sześć głowic.

Źródła: TASS, AFP





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