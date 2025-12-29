W skrócie Władimir Putin wprowadził zmiany w rosyjskim prawie, pozwalając Rosji ignorować zagraniczne i międzynarodowe wyroki karne.

Zmiany te są odpowiedzią na próby ścigania rosyjskich urzędników i wojskowych za zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Rosja odrzuca nakaz aresztowania Putina oraz innych urzędników wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zgodnie z podpisanymi przez Władimira Putina zmianami w rosyjskim prawie Moskwa będzie formalnie miała prawo do ignorowania orzeczeń w sprawach karnych wydanych przez sądy zagraniczne w imieniu rządów innych państw bez udziału Rosji.

Ignorowane mogą być również orzeczenia wydane przez międzynarodowe organy prawne, których uprawnienia nie opierają się na umowie międzynarodowej z Rosją lub rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rosja zmienia prawo. Putin odpowiada na inicjatywy Zachodu

Wprowadzenie zmian, które popiera Putin, wydaje się być odpowiedzią na szereg inicjatyw mających na celu ściganie rosyjskich urzędników i oficerów wojskowych za zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie. Moskwa konsekwentnie zaprzecza podobnym zarzutom.

W czerwcu Ukraina i Rada Europy podpisały porozumienie stanowiące podstawę do utworzenia specjalnego trybunału.

W grudniu z kolei powołano Międzynarodową Komisję Roszczeń na rzecz Ukrainy, aby zapewnić Kijowowi możliwość uzyskania odszkodowania za szkody poniesione w wyniku rosyjskich ataków i zbrodni wojennych.

Wyrok Trybunału w Hadze. W ponad 120 krajach drzwi dla Putina są zamknięte

Wcześniej - w 2023 roku - Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakazy aresztowania Putina i pięciu innych Rosjan, oskarżając ich o nielegalną deportację setek dzieci z Ukrainy.

Decyzja MTK zamyka im drzwi do 123 państw świata, które ratyfikowały Statut Rzymski i współpracują z Trybunałem w Hadze. Rosja nie jest stroną Statutu odkąd wycofała swój podpis.

Kreml, który nazwał decyzję MTK "skandaliczną", twierdzi, że zarzuty są fałszywe i że Moskwa działała wyłącznie w celu wydalenia dzieci ze strefy konfliktu dla ich własnego bezpieczeństwa.

Z dziećmi w wysokich górach. Nie mieli czekanów i asekuracji. Mieli... jabłuszka Polsat News