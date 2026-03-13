W skrócie Prezydent Władimir Putin zwołał Radę Bezpieczeństwa, by omówić z ministrami środki ochrony infrastruktury.

Ukraina zaatakowała fabrykę w Briańsku przy użyciu pocisków Storm Shadow, co Rosja określiła jako "atak terrorystyczny" i obwiniła za to Kijów oraz Wielką Brytanię.

Rosja ogranicza internet mobilny w Moskwie i innych miastach w ramach "środków bezpieczeństwa".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Władimir Putin omawiał z Radą Bezpieczeństwa środki ochrony krytycznej infrastruktury Rosji - poinformował Kreml w piątek. Spotkanie na najwyższym szczeblu odbyło się po serii ukraińskich ataków, które dotknęły między innymi dużą fabrykę wojskową.

Trzej politycy na dywaniku. Putin oczekiwał wyjaśnień

Kreml poinformował, że Władimir Putin na początku Rady Bezpieczeństwa krótko zwrócił się do wicepremiera Aleksandra Nowaka, ministra transportu Witalija Sawieliewa i ministra budownictwa Irka Faizullina o przedstawienie proponowanych środków zaradczych w związku z ukraińskimi uderzeniami. Pozostała część spotkania była niejawna.

W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Federacji Valentina Matvienko, przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, szef Sztabu Prezydenckiego Biura Wykonawczego Anton Vaino, sekretarz Rady Bezpieczeństwo Siergiej Szojgu, minister obrony Andriej Biełousow, minister spraw wewnętrznych Władimir Kołokolcew, dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksander Bortnikov i dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin.

Uderzenie w fabrykę w Briańsku. Użyto Storm Shadow

Ukraina poinformowała we wtorek, że użyła brytyjskich pocisków Storm Shadow do zaatakowania rosyjskiej fabryki w Briańsku (ok. 100 km od ukraińskiej granicy), produkującej półprzewodniki i zintegrowane mikroprocesory do pocisków.

Niektórzy rosyjscy blogerzy wojenni wyrażali wówczas zdumienie, że tak kluczowe miejsce dla zaspokojenia potrzeb rosyjskiej armii nie zostało od czterech lat ewakuowane i działało, będąc w zasięgu ukraińskich pocisków.

W środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wydało w sprawie komunikat. Jak podano, celem Ukrainy było "zniweczenie wysiłków prowadzonych na rzecz pokoju i eskalacja konfliktu". Moskwa oskarżyła Kijów o celowe atakowanie ludności cywilnej. Ukraińcy podkreślają natomiast, że za cel wzięli kluczowy zakład zajmujący się produkcją komponentów rakietowych.

Atak na fabrykę w Briańsku. Rosja oskarża Kijów i Londyn

Na oskarżeniach w stronę Kijowa Kreml nie poprzestał. Uderzenie nazwał "atakiem terrorystycznym" i winą obarczył także Wielką Brytanię, której pociski - jak stwierdzono - Ukraińcy wykorzystali w czasie operacji.

"Państwa zachodnie ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki ataku, w którym są ofiary cywilne" - oświadczyło ministerstwo państwa agresora.

Rosyjskie MSZ podkreśliło także, że Kijów nie mógłby korzystać z rakiet Storm Shadow, bez - jak opisano - "bezpośredniego zaangażowania" partnerów z NATO.

MSZ w Moskwie dodało też, że widocznie "Wielka Brytania jest gotowa przenieść konflikt na zupełnie nowy poziom".

Wojna w Ukrainie. Kijów uderza w Rosji

Z kolei 25 lutego ukraińskie drony zaatakowały zakład chemiczny należący do producenta nawozów Akron w mieście Dorogobuż, zmniejszając produkcję nawozów w Rosji o około 5 proc. tuż przed kryzysem dostaw spowodowanym atakami USA i Izraela na Iran.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało także w czwartek, że Ukraina próbowała zaatakować stację pompową należącą do giganta gazowego Gazpromu, który eksportuje gaz ziemny podmorskim rurociągiem TurkStream do europejskich odbiorców, ale atak został udaremniony.

W związku z nasileniem ataków Rosja ograniczyła lub wyłączyła internet mobilny w Moskwie i niektórych innych dużych miastach w ramach działań, które Kreml określił jako "środki bezpieczeństwa".

Prezydent zawetował program SAFE. Mentzen: Popieram tę decyzję Polsat News Polsat News