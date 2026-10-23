W skrócie Władimir Putin w wywiadzie dla rosyjskiej propagandy stwierdził, że według nieokreślonych "badań genetycznych" Rosjanie i Ukraińcy stanowią jeden naród.

Prezydent Rosji nazwał obawy państw zachodnich przed atakiem ze strony Moskwy polityczną schizofrenią i zapewnił, że Rosja nie chce wojny z Europą.

Ukraińskie media skrytykowały wypowiedź Putina, podkreślając, że tożsamość narodowa wynika z kultury, historii i samoidentyfikacji, a nie tylko pochodzenia.

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Przywódca Rosji udzielił wywiadu Pawłowi Zarubinowi, jednemu z przedstawicieli rosyjskiej propagandy. Słowa Putin zacytowała oficjalna strona Kremla. Zapytany o to, co sądzi o ostatnich wydarzeniach w kontekście wojny z Ukrainą,Władimir Putin stwierdził, że panuje nagonka na Moskwę ze strony zachodnich liderów.

- A teraz dodatkowo nieustannie mówią o zagrożeniu ze strony Rosji i o rozpoczęciu przygotowań do wojny z Rosją, co moim zdaniem jest jakąś formą politycznej schizofrenii. Mam jednak nadzieję, że i to minie - powiedział.

Dyktator dodał, że po tym, co dzieje się w Europie, widać jednak, że "jej narody nie chcą wojny z Rosją". - Chcę, żeby nas usłyszano: my również tego nie chcemy - zaznaczył Putin.

Rosja i Ukraina jednym narodem? Putin z "naukową" tezą

Putin, zgodnie z propagandową narracją Kremla, twierdził, że nie Rosja jest tutaj agresorem, a Ukraina. Stawiał się w roli obrońcy wolności Ukraińców, przekonując, że mieszkańcy zajmowanych przez Rosję ziem chcą zjednoczenie z federacją.

- Ludzie zamieszkujący te obszary głosowali najpierw za niepodległością państwową, a następnie - i chcę to podkreślić - za ponownym zjednoczeniem z Federacją Rosyjską - powiedział.

Putin wspomniał o zorganizowanych przez Rosję "referendach" z 2014 i 2022 roku, które ONZ uznała za bezskuteczne w świetle prawa międzynarodowego.

Kontynuując wątek, Putin insynuował jakoby konflikt Rosji z Ukrainą był bratobójczą wojną. Powołał się na nieokreślone badanie naukowe, co odpowiada definicji manipulacji.

- Najnowsze badania genetyczne pokazują, że Rosjanie i Ukraińcy są w rzeczywistości jednym narodem - powiedział rosyjski przywódca. - Dobrze, ktoś chce myśleć inaczej, mieć inne zdanie - w porządku, zgadzamy się na to. Tak ukształtowała się historia dawnej Rosji, takie są realia dzisiejszego dnia. Ale we wszystkich sprawach można dojść do porozumienia - dodał.

Putin zilustrowany jako klaun. Ukraińskie media zareagowały na jego słowa

Rosjanie i Ukraińcy należą do sąsiednich populacji słowiańskich. To jednak nie oznacza identyczności genetycznej - granice genetyczne nie muszą pokrywać się z granicami państwowymi, a tym bardziej z tożsamością narodową.

Władimir Putin nie wskazał konkretnego badania, autorów ani publikacji. W przypadku stosowania mechanizmu autorytetu, gdy opinia może być istotna dla odbiorców, takie informacje są zwykle podawane.

Oświadczenia rosyjskiego przywódcy o "jedności" z narodem ukraińskim pojawiały się już wcześniej, także w 2022 roku. Dotąd jednak w mediach nie było relacji o przywoływanych przez niego rzekomych badaniach w tej kwestii.

Portal Ukraińskie Nacionalne Nowyny artykuł o wypowiedzi Putina opatrzył jego zdjęciem z nosem klauna. "Tożsamość narodowa jest określana nie tylko przez pochodzenie, ale także przez język, kulturę, historię i samoidentyfikację ludzi" - zaznaczyli dziennikarze prostujący słowa dyktatora.

Źródła: UNN, "Wieczerniaja Moskwa"



