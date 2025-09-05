Władimir Putin uczestniczył w piątek w sesji plenarnej forum ekonomicznego we Władywostoku. Podczas przemówienia poruszył m.in. tematy związane z inwazją na Ukrainę.

Rosja-Ukraina. Władimir Putin: Wszelkie siły na Ukrainie staną się celem

Putin odniósł się do najnowszych ustaleń tzw. koalicji chętnych, której państwa są gotowe zapewnić Ukrainie - po podpisaniu rozejmu - wsparcia "na lądzie, morzu i w powietrzu".

- Zachodnie siły, rozmieszczone w Ukrainie, byłyby dla Moskwy pełnoprawnym celem ataku - odpowiedział Putin. Podkreślił, że "nie widzi sensu w rozmieszczaniu (takich sił - red.), jeżeli będzie porozumienie pokojowe". - Rosja będzie przestrzegać porozumień ws. Ukrainy - przekonywał.

Rosyjski przywódca cytowany przez agencję RIA Nowosti podkreślił, że nikt "na poważnie nie rozmawiał" jeszcze z Rosją na temat gwarancji bezpieczeństwa.

Spotkanie Putin - Zełenski. Zaproszenie do Moskwy

Putin co prawda zadeklarował gotowość do podjęcia rozmów z Kijowem, jedocześnie zaznaczając, że "nie widzi w nich sensu". W ocenie Kremla ewentualne rozmowy Putina z Wołodymyrem Zełenskim mogłyby odbyć się w Moskwie.

Uznał bowiem, że porozumienie ze stroną ukraińską w "kluczowych kwestiach" jest "prawie niemożliwe".

Rosyjski przywódca po raz kolejny sprzeciwił się akcesji Ukrainy do NATO, ale podkreślił, że ewentualne przystąpienie tego państwa do Unii Europejskiej jest "jego prawem".

Wojna w Ukrainie. Deklaracja 26 państw "koalicji chętnych"

W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron, który był gospodarzem spotkania tzw. koalicji chętnych, czyli państw gotowych wspierać Kijów, powiedział, że 26 krajów jest gotowych wysłać swoich żołnierzy do Ukrainy lub zapewnić wsparcie "na lądzie, morzu i w powietrzu".

Celem tego przedsięwzięcia byłoby zagwarantowanie, że Rosja będzie przestrzegała potencjalnego porozumienia pokojowego.

