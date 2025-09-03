Putin wprost namawiał Ficę. "Ukraina od razu zrozumie"
- Zablokujcie Ukrainie dostawy gazu, zablokujcie im dostawy prądu - z taką propozycją dla Słowacji wyszedł Władimir Putin. Słowa te - jak donoszą media, powołując się na stenogram - padły podczas rozmowy z Robertem Ficą. Premier Słowacji miał skarżyć się na ataki Ukrainy na rurociąg Przyjaźń. Ponadto miał także złożyć obietnicę rosyjskiemu przywódcy.
W skrócie
- Władimir Putin spotkał się z premierem Słowacji Robertem Ficą w Pekinie, gdzie omawiali wojnę w Ukrainie i ataki na infrastrukturę naftową.
- Putin sugerował wprowadzenie blokady energetycznej na Ukrainę, a Fico obiecał wspierać import rosyjskich surowców do UE.
- Rurociąg Przyjaźń był celem ukraińskich ataków, co wpłynęło na dostawy ropy na Węgry i Słowację.
We wtorek Władimir Putin spotkał się z premierem Słowacji Robertem Ficą w trakcie obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie.
Jednym z tematów poruszonych przez przywódców była kwestia wojny w Ukrainie, a także - jak donoszą rosyjskie media, na które powołuje się Biełsat - "ataki Kijowa na infrastrukturę naftową".
Putin spotkał się z Ficą. "Słowacja powinna nałożyć blokadę energetyczną na Ukrainę"
Jak czytamy, szczegóły wtorkowej rozmowy między Władimirem Putinem a Robertem Ficą ujawnił oficjalny stenogram ze spotkania w stolicy Chin, który opublikował Kreml. Robert Fico miał poskarżyć się Władimirowi Putinowi na niedawne ukraińskie ataki na rurociąg Przyjaźń.
Podczas rozmowy premier Słowacji powiedział: - Jesteśmy zainteresowani dostawami rosyjskiego gazu i ropy. Jesteśmy również zainteresowani współpracą w innych dziedzinach.
Reakcja rosyjskiego przywódcy była natychmiastowa. Putin stwierdził, że Słowacja powinna wprowadzić blokadę energetyczną dla Ukrainy i "zaprzestać dostaw do Kijowa gazu poprzez rewers".
- Ukraina otrzymuje znaczące ilości surowców energetycznych od swoich sąsiadów we wschodniej Europie. Zablokujcie im dostawy gazu idące w rewersie, zatrzymajcie dostawy prądu - mówił Putin, jak wynika z zapisu stenogramu.
Prezydent Federacji Rosyjskiej podkreślił, iż taki ruch Słowacji spowoduje, że Ukraina "od razu zrozumie, że istnieją pewne granice ich działań w zakresie naruszania cudzych interesów".
Fico miał złożyć obietnicę Putinowi. Chodzi o transport surowców
Podczas spotkania w Pekinie Robert Fico miał także obiecać Władimirowi Putinowi, że Słowacja będzie głosować w Unii Europejskiej "przeciwko wstrzymaniu transportu ropy i gazu z Rosji od 2027 roku". Przypomnijmy, że Słowacja dystansuje się wobec sytuacji w Ukrainie, a Fico nie zgadza się m.in. na wsparcie militarne dla Kijowa.
Według zagranicznych mediów rosyjski przywódca chwalił "niezależną pozycję" Bratysławy w relacjach międzynarodowych. Ponadto Putin przekazał - odnosząc się do kraju swojego rozmówcy - że Moskwa "pozostaje wiarygodnym dostawcą surowców energetycznych".
Niedawne ataki Ukrainy na rurociąg Przyjaźń, który znajduje się na terenie Rosji, zostały skrytykowane przez węgierski rząd. Uderzenia dronów spowodowały przerwy w dostawie ropy na Węgry.
Minister spraw zagranicznych tego kraju, Peter Szijjarto, w jednym z wpisów przekazał, iż Ukraina doskonale wie, że rurociąg Przyjaźń "ma kluczowe znaczenie dla dostaw energii na Węgry i Słowację oraz że takie ataki szkodzą im znacznie bardziej niż Rosji".
W reakcji Budapeszt wydał zakaz wjazdu na Węgry i do strefy Schengen dla Roberta "Madiar" Browdiego, dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy. Urodzony na Zakarpaciu "Madiar" etnicznie jest Węgrem.
Źródła: Biełsat, Interia