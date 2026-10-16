W skrócie Władimir Putin poinformował, że Rosja buduje na terytorium Ukrainy przy wspólnej granicy "strefę bezpieczeństwa" o długości 660 kilometrów.

Kwestia utworzenia "strefy bezpieczeństwa" po ukraińskiej stronie granicy według Putina nie będzie tematem negocjacji pokojowych z Ukrainą.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że 70 procent planowanej strefy o długości 660 kilometrów znajduje się obecnie pod kontrolą Rosji.

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Rosja - na terytorium Ukrainy, wzdłuż wspólnej granicy - kontynuuje tworzenie "strefy bezpieczeństwa" - powiedział Władimir Putin. Jednocześnie oświadczył, że budowa przebiega "pomyślnie".

Rosyjski przywódca odwiedził w piątek punkt dowodzenia Połączonej Grupy Sił. Ubrany był w wojskowy mundur, wysłuchał raportów dowództwa i skomentował sytuację na obszarach przygranicznych.

Rosja tworzy "strefę bezpieczeństwa" w Ukrainie. Putin stanowczo: Nie planujemy

Według Putina zadanie utworzenia "strefy bezpieczeństwa" po ukraińskiej stronie granicy siły rosyjskie otrzymały po operacji wojsk ukraińskich w obwodzie kurskim, która miała miejsce między sierpniem 2024 a marcem 2025 roku. Rosyjski obwód kurski graniczy z ukraińskim obwodem sumskim.

Putin podkreślał, że "strefa bezpieczeństwa" nie będzie przedmiotem ewentualnych negocjacji pokojowych z Ukrainą.

- Przed rosyjskimi siłami zbrojnymi postawiono zadanie nie tylko wyparcia przeciwnika z naszego terytorium, ale także utworzenia strefy bezpieczeństwa na przyległym obszarze. Zadanie to jest skutecznie realizowane - mówił Putin w telewizyjnej transmisji.

- Naszym celem jest zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa terytoriów przygranicznych Rosji. Nie planujemy natomiast uczynienia tego przedmiotem ewentualnych rozmów pokojowych z Ukrainą - dodał.

660 kilometrów, 70 proc. pod kontrolą Rosji. Pieskow zdradził szczegóły

Ukraiński serwis glavcom.ua podkreśla, że przywódca Rosji nie przedstawił żadnych dowodów, potwierdzających deklarowane "powodzenie" i nie sprecyzował, o jakie konkretnie terytoria chodzi. Moskwa używa sformułowań "strefa bezpieczeństwa" lub "strefa buforowa" w odniesieniu do terytoriów wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej, gdzie rosyjskie siły zbrojne próbują rozszerzyć swoją kontrolę.

Jak informuje z kolei agencja Reutera, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdził, że planowana "strefa bezpieczeństwa" rozciąga się na długości 660 kilometrów, z czego 70 proc. znajduje się obecnie pod kontrolą Rosji. Cała granica między Ukrainą a Rosją ma długość około 1576 kilometrów.



