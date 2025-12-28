Putin "triumfuje" i ucina temat pokoju. Kijów odpowiedział jednoznacznie
Władimir Putin uciął temat rozmów pokojowych, przekonując, że sytuacja na froncie rozwija się po myśli Kremla. Podczas gdy rosyjski przywódca triumfalnie ogłasza "wyzwolenie" kolejnych miejscowości, Kijów stanowczo temu zaprzecza, oskarżając Rosję o kłamstwa. Jak twierdzą przedstawiciele sił Ukrainy, za propagandową ofensywą Moskwy kryje się drugie dno.
W skrócie
Podczas spotkania z generałami w sobotę Władimir Putin skomentował otrzymany od nich raport wojskowy, który ma przedstawiać bieżącą sytuację na froncie. Według niego Rosja zdobyła i kontroluje długo atakowany Myrnohrad oraz Hulajpole.
Putin jasno o porozumieniu. "Zainteresowanie praktycznie zniżyło się do zera"
Jak twierdził szef sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych Walerij Gierasimow, postępy oddziałów widać na wszystkich kierunkach walki - w obwodach sumskim, charkowskim, donieckim i zaporoskim. Putin ocenił, że taka przewaga w regionie sprawia, iż Rosja zajmuje lepszą pozycję negocjacyjną i nie jest uzależniona od presji zawarcia pokoju.
- Dziś, sądząc po waszych raportach i tempie, jakie obserwujemy na linii kontaktu, nasze zainteresowanie wycofaniem ukraińskich formacji wojskowych z terytoriów, które obecnie okupują, praktycznie zniżyło się do zera - powiedział rosyjski przywódca.
Putin dodał, że jeśli władze Ukrainy nie będą chciały "rozwiązać sprawy pokojowo", Rosja wykona wszelkie zadania zgodnie z zamierzonym planem i z wykorzystaniem "środków militarnych". W ocenie dyktatora to Kijów "przeciąga" zawarcie pokoju.
Ukraina dementuje doniesienia z Kremla. Oskarża Rosję o kłamstwa
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował komunikat po wystąpieniu Putina, zaprzeczając jego raportom o postępach Rosji. "Najwyższe kierownictwo polityczne państwa agresora ponownie sięga fałszywe oświadczenia o znaczących 'sukcesach' armii rosyjskiej na polu bitwy" - podkreślono.
Z komunikatu wynika, że Kijów nadal kontroluje Myrnohrad i Hulajpole, choć walki tam są zacięte, a komunikacja z miejscowościami utrudniona.
"Ukraińscy żołnierze kontynuują aktywne działania mające na celu zniszczenie grup piechoty najeźdźców w mieście. (…) Jednostki wroga nadal nie realizują planów zdobycia aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej, dlatego wykorzystują dezinformację jako swoją broń" - zauważono.
Ukraińscy wojskowi: Rosja kłamie, by wywrzeć wpływ na Zachód
Wojsko Ukrainy w ostatnim czasie odparło także ataki na Konstantynówkę. "Siły obrony utrzymują pozycję i niszczą wroga na obrzeżach osady. 26 grudnia okupanci podjęli próbę szturmu (…). W wyniku skutecznych działań ukraińskim żołnierzy zniszczono ich dwa czołgi" - napisano.
"Podobna sytuacja jest z Pokrowskiem, o którego zdobyciu agresor mówi od końca września zeszłego roku. Jednak obrona miasta trwa już od 17 miesięcy, a wróg ponosi tam przez cały ten czas znaczne straty" - dodał Sztab Generalny SZ Ukrainy. Wskazał, że "kłamstwa Rosjan koncentrują się" na państwach Zachodu.
Zdaniem ukraińskich wojskowych Rosja chce wywrzeć wpływ na kluczowych partnerów Ukrainy w kontekście trwających rozmów, które mają doprowadzić do zakończenia wojny. Podkreślili, że w rzeczywistości Kreml codziennie traci około tysiąca żołnierzy, a jego sytuacja nie jest tak dobra, jak sam to przedstawia.
Rozmowy w sprawie pokoju. Spotkanie Trumpa z Zełenskim
W niedzielę w Stanach Zjednoczonych o godz. 13 czasu lokalnego (godz. 19 czasu w Polsce) ma odbyć się spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Rozmowy między prezydentem Ukrainy a amerykańskim przywódcą mają dotyczyć 20-punktowego planu pokojowego.
Plan zakłada m.in. potwierdzenie suwerenności Ukrainy i zamrożenie walk z Rosją na obecnej linii frontu. "Wiele może wyjaśnić się jeszcze przed Nowym Rokiem" - napisał w piątek Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.
