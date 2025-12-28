W skrócie Putin zapewnia o sukcesach Rosji na froncie, twierdząc, że zdobyto kolejne miejscowości, czemu Ukraina stanowczo zaprzecza.

Ukraińskie siły podważają doniesienia Kremla, oskarżając Rosję o dezinformację i propagandę, podkreślając, że walki wciąż trwają.

Planowane są rozmowy pokojowe między Zełenskim a Trumpem, które mogą - zdaniem prezydenta Ukrainy - przynieść przełom w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny.

Podczas spotkania z generałami w sobotę Władimir Putin skomentował otrzymany od nich raport wojskowy, który ma przedstawiać bieżącą sytuację na froncie. Według niego Rosja zdobyła i kontroluje długo atakowany Myrnohrad oraz Hulajpole.

Putin jasno o porozumieniu. "Zainteresowanie praktycznie zniżyło się do zera"

Jak twierdził szef sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych Walerij Gierasimow, postępy oddziałów widać na wszystkich kierunkach walki - w obwodach sumskim, charkowskim, donieckim i zaporoskim. Putin ocenił, że taka przewaga w regionie sprawia, iż Rosja zajmuje lepszą pozycję negocjacyjną i nie jest uzależniona od presji zawarcia pokoju.

- Dziś, sądząc po waszych raportach i tempie, jakie obserwujemy na linii kontaktu, nasze zainteresowanie wycofaniem ukraińskich formacji wojskowych z terytoriów, które obecnie okupują, praktycznie zniżyło się do zera - powiedział rosyjski przywódca.

Putin dodał, że jeśli władze Ukrainy nie będą chciały "rozwiązać sprawy pokojowo", Rosja wykona wszelkie zadania zgodnie z zamierzonym planem i z wykorzystaniem "środków militarnych". W ocenie dyktatora to Kijów "przeciąga" zawarcie pokoju.

Ukraina dementuje doniesienia z Kremla. Oskarża Rosję o kłamstwa

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował komunikat po wystąpieniu Putina, zaprzeczając jego raportom o postępach Rosji. "Najwyższe kierownictwo polityczne państwa agresora ponownie sięga fałszywe oświadczenia o znaczących 'sukcesach' armii rosyjskiej na polu bitwy" - podkreślono.

Z komunikatu wynika, że Kijów nadal kontroluje Myrnohrad i Hulajpole, choć walki tam są zacięte, a komunikacja z miejscowościami utrudniona.

"Ukraińscy żołnierze kontynuują aktywne działania mające na celu zniszczenie grup piechoty najeźdźców w mieście. (…) Jednostki wroga nadal nie realizują planów zdobycia aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej, dlatego wykorzystują dezinformację jako swoją broń" - zauważono.

Ukraińscy wojskowi: Rosja kłamie, by wywrzeć wpływ na Zachód

Wojsko Ukrainy w ostatnim czasie odparło także ataki na Konstantynówkę. "Siły obrony utrzymują pozycję i niszczą wroga na obrzeżach osady. 26 grudnia okupanci podjęli próbę szturmu (…). W wyniku skutecznych działań ukraińskim żołnierzy zniszczono ich dwa czołgi" - napisano.

"Podobna sytuacja jest z Pokrowskiem, o którego zdobyciu agresor mówi od końca września zeszłego roku. Jednak obrona miasta trwa już od 17 miesięcy, a wróg ponosi tam przez cały ten czas znaczne straty" - dodał Sztab Generalny SZ Ukrainy. Wskazał, że "kłamstwa Rosjan koncentrują się" na państwach Zachodu.

Zdaniem ukraińskich wojskowych Rosja chce wywrzeć wpływ na kluczowych partnerów Ukrainy w kontekście trwających rozmów, które mają doprowadzić do zakończenia wojny. Podkreślili, że w rzeczywistości Kreml codziennie traci około tysiąca żołnierzy, a jego sytuacja nie jest tak dobra, jak sam to przedstawia.

Rozmowy w sprawie pokoju. Spotkanie Trumpa z Zełenskim

W niedzielę w Stanach Zjednoczonych o godz. 13 czasu lokalnego (godz. 19 czasu w Polsce) ma odbyć się spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Rozmowy między prezydentem Ukrainy a amerykańskim przywódcą mają dotyczyć 20-punktowego planu pokojowego.

Plan zakłada m.in. potwierdzenie suwerenności Ukrainy i zamrożenie walk z Rosją na obecnej linii frontu. "Wiele może wyjaśnić się jeszcze przed Nowym Rokiem" - napisał w piątek Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Źródła: Unian, TASS

