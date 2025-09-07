W skrócie Wołodymyr Zełenski apeluje o stanowczą reakcję USA i społeczności międzynarodowej po zmasowanym rosyjskim ataku dronów na Ukrainę.

Prezydent Ukrainy dziękuje europejskim przywódcom za wsparcie oraz podkreśla konieczność wprowadzenia dodatkowych sankcji i ograniczeń wobec Rosji.

W atakach dronowych i rakietowych w nocy zginęły co najmniej cztery osoby, a 44 zostały ranne, Ukraina przygotowuje się na kolejne spotkanie ws. wsparcia militarnego.

- Oczywiste jest, że Rosja stara się zadać ból Ukrainie, a ataki stają się coraz bardziej bezczelne. To jasny znak, że Putin testuje świat - czy zaakceptują to, czy się pogodzą - powiedział Wołodymyr Zełenski w wieczornym oświadczeniu w niedzielę.

- Dlatego istotne jest, by oświadczenia liderów, państw i instytucji były uzupełnione silnymi działaniami - sankcjami wobec Rosji, osób z nią powiązanych, wysokimi taryfami i innymi ograniczeniami w handlu - dodał.

Wojna w Ukrainie. Zełenski wzywa USA do reakcji po nocnym ostrzale Rosjan

Zełenski podkreślił, że MSZ informuje partnerów o kolejnej eskalacji ze strony Rosji. - Liczymy na stanowczą reakcję Ameryki. To jest właśnie to, czego potrzeba - zaznaczył.

Według prezydenta przywódca Rosji Władimir Putin nie chce negocjacji, wyraźnie się przed nimi ukrywa, dlatego niedobory paliwa w Rosji i inne problemy gospodarcze są logiczną odpowiedzią na rosyjską odmowę zawieszenia broni czy spotkań przywódców.

Zełenski podziękował również światowym przywódcom za wsparcie Ukrainy po zmasowanym rosyjskim ataku. Wśród nich wymienił m.in. premiera Polski Donalda Tuska, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, premierkę Danii Mette Frederiksen, premierkę Włoch Giorgię Meloni czy rząd Chorwacji.

Atak na ukraińskie miasta. Zginęły co najmniej cztery osoby

Szef państwa ukraińskiego podkreślił, że Rosja podczas zmasowanych ataków wykorzystuje 300-400 dronów kamikadze Shahed, dlatego produkcja ukraińskich dronów przechwytujących musi osiągnąć podobną skalę.

Zapowiedział także spotkanie w formacie Ramstein w nadchodzącym tygodniu i wyraził oczekiwanie na nowe pakiety wsparcia od partnerów. - W tym tygodniu odbędzie się spotkanie w formacie Ramstein. Dziś z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem omówiliśmy przygotowania i priorytety negocjacyjne - przekazał Zełenski.

Rosja w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 805 dronów i 13 rakiet - przekazały Siły Powietrzne. Lokalne władze w Kijowie podały, że zginęły dwie osoby, w tym roczne dziecko, a 15 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku dronowym na stolicę.

Wołodymyr Zełenski poinformował też, że w atakach na stolicę, a także Krzemieńczuk, Krzywy Róg i Odessę zginęły łącznie cztery osoby, a 44 inne zostały ranne.

